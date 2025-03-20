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許正宇：《全球金融中心指數》中評分上升彰顯香港國際金融中心的實力

財經事務及庫務局局長許正宇在社交媒體發文指，香港在最新一期《全球金融中心指數》中的評分上升，並穩居全球前三，充分彰顯香港作為國際金融中心的實力與優勢。在國家的堅實支持下，香港將繼續發揮『一國兩制』的獨特優勢，深化國際合作，推動金融市場高質量發展。

他指出，香港將積極強化金融互聯互通，拓展離岸人民幣業務，推動綠色金融、資產管理及金融科技創新，進一步提升市場活力與競爭力。他深信，在政府與業界的共同努力下，香港將不斷鞏固國際金融中心的領導地位，為全球投資者和企業創造更多機遇

《全球金融中心指數》報告今日公布，香港的整體評分上升11分至760分，總排名維持全球第三位，並在亞太區繼續居首。根據這份由英國Z/Yen集團與中國（深圳）綜合開發研究院聯合發布的報告，香港在「人力資本」、「基礎設施」及「金融業發展水平」方面的排名上升至全球第二，而在「營商環境」及「聲譽及綜合」方面的排名亦上升至全球第三，充分肯定香港作為國際金融中心的領先地位與實力。

香港在多個金融行業領域的排名亦名列前茅，其中在「投資管理」、「保險業」及「融資」位列全球第一，「銀行業」則列全球第三。報告也評估了金融中心的金融科技水平，香港的排名進一步躍升五位至全球第四。

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