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稻香盈警 料去年轉蝕最多5800萬元

稻香（0573）發盈警，料截至2024年底的年度盈轉虧，全年將錄得虧損約4800萬元至5800萬元，2023年度錄溢利7400萬元。集團指盈轉虧主要歸因於集團的收益按年減少介乎10%至20%。

稻香指，2024年度內，全球經濟持續受到地緣政治動盪、加息和通脹等因素影響，經濟增長放緩。香港餐飲市場方面，本地顧客北上消費成風、中國內地旅客消費模式轉變及經營成本上漲，以致整體經營環境仍然充滿挑戰。

中國內地方面，雖然餐飲業收入按年小幅增長，但是市場競爭愈趨激烈，激進價格策略及顧客追求極致性價比，造成餐飲業出現增收不增利情況。

面對充滿挑戰的市場環境，集團推出更具吸引力的菜單、推廣迎合市場及顧客口味的產品、實施嚴格控制食材和營運成本措施，以及善用科技提升產品和服務質素。此外，集團致力透過線上線下的營銷渠道加強集團品牌的知名度，從而提升市場競爭力，促進業務可持續發展。

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