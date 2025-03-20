稻香指，2024年度內，全球經濟持續受到地緣政治動盪、加息和通脹等因素影響，經濟增長放緩。香港餐飲市場方面，本地顧客北上消費成風、中國內地旅客消費模式轉變及經營成本上漲，以致整體經營環境仍然充滿挑戰。

中國內地方面，雖然餐飲業收入按年小幅增長，但是市場競爭愈趨激烈，激進價格策略及顧客追求極致性價比，造成餐飲業出現增收不增利情況。

面對充滿挑戰的市場環境，集團推出更具吸引力的菜單、推廣迎合市場及顧客口味的產品、實施嚴格控制食材和營運成本措施，以及善用科技提升產品和服務質素。此外，集團致力透過線上線下的營銷渠道加強集團品牌的知名度，從而提升市場競爭力，促進業務可持續發展。

其他報道

長和無提售港口及巴拿馬碼頭營運 風險披露指港口在許多國家受政府管制

晶苑國際去年多賺23% 末期息連特別息派24.5仙

百信國際股份虛假交易案進一步押後至5月中提堂

恒地去年少賺32% 末期息維持1.3元

德益控股被證監點名股權高度集中 街貨僅佔7.2%

恒基發展委任徐閔為獨立非執董

港2月整體通脹率放緩至1.4% 低過預期

長實去年盈利跌21%至136.6億 末期息削17%至每股1.35元

長和全年呈報盈利趺27%至170.88億 每股末期息1.514元

恒基發展全年虧損擴大至1.2億 不派息

長和45年老臣子麥理思退任非執董 續任特別顧問

據報就下調最低上落價位 港交所發布測試安排通告

快狗打車料全年虧損收窄

全日沽空金額增10% 恒生中國企業增36%

中移動全年多賺5% 派息2.49元

證監會暫時吊銷一金融網紅牌照

恒指收市跌551點 科指跌穿20天線 北水轉流出 成交2948億 騰訊見1個月最大跌幅

匯豐上調騰訊目標價至630元 維持「買入」評級

巴克萊：料美國今年減息兩次 明年三次 對儲局放慢「縮表」感驚訝

滬深三大指數連跌兩個交易日 滬指跌0.51%

惠康登YouGov港超市排行榜榜首 推雪糕雪條77折優惠

歐盟據報就中國補貼問題 調查比亞迪匈牙利工廠

裕澤香江高峰論壇下周三舉行 蓋茲基金會高層蔡崇信鄭志剛等任講者