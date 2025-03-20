證監會今天發出通函，就首次公開招股認購及融資服務向持牌法團提供額外指引，當中包括收取最低10%預付認購資金，對機構本身及其客戶進行財政評估，妥善地分開存放客戶的認購資金，以及遵守FINI的投資者識別要求。
本報今日報道，港交所（0388）新股結算平台FINI機制下，部分券商向客戶提供高達100倍以至200倍孖展，證監會正諮詢業界有關新股孖展的意見，包括回復以往一般收取10%按金做法。同時亦考慮予券商彈性，若客戶有股票持倉「貨底」作抵押品，按金可作部分抵消。
證監會指出，最近對數家選定持牌法團的首次公開招股融資活動完成了檢視，在當中發現到存在缺失，尤其是一些持牌法團被發現曾採取不謹慎和過分進取的融資手法，接納超出其客戶財政能力的認購指示。
在一些個案中，持牌法團聚焦於首次公開招股股票的認購水平或預期認購率，而非客戶的財務狀況，這可能會令客戶出現過度槓桿的情況，並使持牌法團本身面臨更高的客戶違約風險。
通函中的額外指引載列證監會對持牌法團在操守及監控措施方面的預期標準，當中包括收取最低預付認購資金，對機構本身及其客戶進行財政評估，妥善地分開存放客戶的認購資金，以及遵守FINI的投資者識別要求。
證監會中介機構部執行董事葉志衡博士表示，當局必須確保持牌法團及投資者在參與首次公開招股認購活動時能有效地管理他們的風險。該通函旨在就證監會的預期操守提供清晰指引，從而推動本港資本市場繼續穩健增長。
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