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載通去年少賺53%末期息維持0.5元 將爭取在北部都會區提供服務

九巴母公司載通（0062）公布去年業績，盈利下跌53%至1.873億元，主要因為投資物業及發展中投資物業的公平價值減少7820萬元，而前年公平價值增加金額2.874億元；在撇除投資物業及發展中投資物業的公平價值變動之影響後，集團股東應佔基礎盈利升1.3倍至2.655億元，主要由於專營公共巴士業務的表現改善，末期息維持0.5元。

期內九巴錄得除稅後盈利1.268億元，急升10倍，主要由於車費收入增加及燃油價格下降導致燃油成本減少，但工資上漲導致員工成本上升，抵消了部分上述的正面影響。 

集團指，面對環球及本港經濟的不明朗因素，加上地緣政治局勢緊張、國際油價波動、本地鐵路不斷擴張，巴士經營環境充滿挑戰，但提到北部都會區是香港其中一個重點發展方向，未來5年將有6萬個住宅單位完工，預計全面落成後新增50萬個房屋單位。集團將全力爭取在新發展區提供服務。

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