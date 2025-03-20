期內九巴錄得除稅後盈利1.268億元，急升10倍，主要由於車費收入增加及燃油價格下降導致燃油成本減少，但工資上漲導致員工成本上升，抵消了部分上述的正面影響。

集團指，面對環球及本港經濟的不明朗因素，加上地緣政治局勢緊張、國際油價波動、本地鐵路不斷擴張，巴士經營環境充滿挑戰，但提到北部都會區是香港其中一個重點發展方向，未來5年將有6萬個住宅單位完工，預計全面落成後新增50萬個房屋單位。集團將全力爭取在新發展區提供服務。

其他報道

證監會發通函 限新股孖展最高九成 券商須遵守FINI投資者識別要求

稻香盈警 料去年轉蝕最多5800萬元

許正宇：《全球金融中心指數》中評分上升彰顯香港國際金融中心的實力

國泰今年首2個月載客量升25%至441萬人次

越秀服務去年盈利跌28% 末期息8.3港仙

長和無提售港口及巴拿馬碼頭營運 風險披露指港口在許多國家受政府管制

晶苑國際去年多賺23% 末期息連特別息派24.5仙

百信國際股份虛假交易案進一步押後至5月中提堂

恒地去年少賺32% 末期息維持1.3元

德益控股被證監點名股權高度集中 街貨僅佔7.2%

恒基發展委任徐閔為獨立非執董

港2月整體通脹率放緩至1.4% 低過預期

長實去年盈利跌21%至136.6億 末期息削17%至每股1.35元

長和全年呈報盈利趺27%至170.88億 每股末期息1.514元

恒基發展全年虧損擴大至1.2億 不派息

長和45年老臣子麥理思退任非執董 續任特別顧問

據報就下調最低上落價位 港交所發布測試安排通告

快狗打車料全年虧損收窄

全日沽空金額增10% 恒生中國企業增36%

中移動全年多賺5% 派息2.49元

證監會暫時吊銷一金融網紅牌照

恒指收市跌551點 科指跌穿20天線 北水轉流出 成交2948億 騰訊見1個月最大跌幅

匯豐上調騰訊目標價至630元 維持「買入」評級