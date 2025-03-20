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吉利：不會放棄燃油車 無意配股融資

吉利汽車（0175）行政總裁桂生悅在業績會上強調，儘管新能源汽車去年銷量已佔總銷量約五成，單計第四季更達六成，集團仍不會放棄燃油車，並計劃今年進一步加大在燃油車智能化及能源效益提升方面的投入。他續稱，兩三年後，資本市場將意識到燃油車業務依然具備盈利能力，而缺乏該業務的公司可能會形成短板。

針對市場關注的比亞迪（1211）近期大額配股融資，他回應稱，吉利目前擁有逾400億元人民幣現金，沒有融資壓力，並認為當前公司估值被低估，對未來發展前景充滿信心，沒有理由在低估值下融資。

在智能駕駛領域，他指出，汽車智能駕駛的前提是具備大數據、高算力及大模型，而吉利早已展開相關布局，包括建立吉利星睿智算中心與星睿AI大模型，確保技術實力。他強調，智能駕駛必須建立在安全的基礎上，「東拼西湊出來智駕方案，拿消費者當試驗品，吉利絕對不會幹」。

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