楊杰於業績會中提到，先前部署投資5G網絡，每年資本開支的投資額約為1800億元至1900億元，他認為下一波投資高峰期為6G，他預期6G於2028年至2030可以商用。

楊杰提到，中移動去年投資於算力的金額為371億元，其佔總資本開支的比率約為22%。楊杰表示，預計集團今年用於算力的全年投資預算為373億元，雖然投資於算力方面的額度增加不大，但由於總資本開支下降，其比例會上升。

中移動去年曾稱，2024年起的三年內派息比率會逐步升至75%以上。而去年中移動自由現金流1517億元，按年升22.9%，去年派息比率已達73%。被問到集團派息比率的指引會否上修時，楊杰稱去年派息比率已達73%，已為上市公司中算高的數字，新指引需等到三年後才公布。

其他報道

吉利：不會放棄燃油車 無意配股融資

載通去年少賺53%末期息維持0.5元 將爭取在北部都會區提供服務

發通函 限新股孖展最高九成 券商須遵守FINI投資者識別要求

稻香盈警 料去年轉蝕最多5800萬元

許正宇：《全球金融中心指數》中評分上升彰顯香港國際金融中心的實力

國泰今年首2個月載客量升25%至441萬人次

越秀服務去年盈利跌28% 末期息8.3港仙

長和無提售港口及巴拿馬碼頭營運 風險披露指港口在許多國家受政府管制

晶苑國際去年多賺23% 末期息連特別息派24.5仙

百信國際股份虛假交易案進一步押後至5月中提堂

恒地去年少賺32% 末期息維持1.3元

德益控股被證監點名股權高度集中 街貨僅佔7.2%

恒基發展委任徐閔為獨立非執董

港2月整體通脹率放緩至1.4% 低過預期

長實去年盈利跌21%至136.6億 末期息削17%至每股1.35元

長和全年呈報盈利趺27%至170.88億 每股末期息1.514元

恒基發展全年虧損擴大至1.2億 不派息

長和45年老臣子麥理思退任非執董 續任特別顧問

據報就下調最低上落價位 港交所發布測試安排通告