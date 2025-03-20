中國移動（0941）公布去年業績，純利按年升5%至1384億元（人民幣，下同），資本開支1640億元，資本開支佔收入18.4%，按年跌2.5個百分點。中國移動執行董事兼董事長楊杰表示，預計今年資本開支為1512億元，較去年進一步減少128億元。另他提到，歐美主要營運商其資本開支佔收入比率，介乎15%至20%，預期中移動未來兩至三年的資本開支保持「穩中有降」。
楊杰於業績會中提到，先前部署投資5G網絡，每年資本開支的投資額約為1800億元至1900億元，他認為下一波投資高峰期為6G，他預期6G於2028年至2030可以商用。
楊杰提到，中移動去年投資於算力的金額為371億元，其佔總資本開支的比率約為22%。楊杰表示，預計集團今年用於算力的全年投資預算為373億元，雖然投資於算力方面的額度增加不大，但由於總資本開支下降，其比例會上升。
中移動去年曾稱，2024年起的三年內派息比率會逐步升至75%以上。而去年中移動自由現金流1517億元，按年升22.9%，去年派息比率已達73%。被問到集團派息比率的指引會否上修時，楊杰稱去年派息比率已達73%，已為上市公司中算高的數字，新指引需等到三年後才公布。
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