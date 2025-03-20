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AWS推AI模型 助本港零售商提升效率拓展業務

Amazon Web Services（AWS） 上年推出新一代基礎模型Amazon Nova，全面涵蓋文本生成、圖像及影片處理領域。AWS全球消費品、餐飲及零售業務發展部門主管Justin Honaman表示，該模型可幫助零售商及消費品公司高效建立精準的產品描述、影像和影片，令消費者輕鬆找到及購買所需的商品。

Justin Honaman指，大中華區今年零售額預期按年增長3%至4%，而電子商貿則預期按年增長7%至8%；香港電商領域業務也正在快速增長，許多零售商正尋求幫助其提升經營彈性的技術合作夥伴。鑒於此，目前本地服裝零售商鷄仔嘜、奇華餅家、美心集團及迪士尼樂園均使用AWS提供的雲端服務，提升營運效率、擴充現有產品、生成客製化建議及拓展新業務等，提升客戶參與度。

他舉例，奇華餅家將其電商網站奇華eshop遷移至AWS後，網站延遲時間減少12%，及提升網站效能900%。

此外，廣告業務是AWS近年業務快速增長點。Justin Honaman介紹，近年新興概念「零售媒體」即爲數字渠道中開展的廣告活動。隨著電子商務逐漸普及，數字渠道可以有效地幫助品牌觸達和吸引顧客，而此類廣告投放及時且具有相關性；顧客也可以精準完成所需交易，是品牌、零售商和客戶的三贏。

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