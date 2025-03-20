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內地法院裁決資料顯示前太陽城高層唐才智捲入開設賭場罪

內地近年加緊追究境內涉跨境賭博等罪行及予以打擊，此前澳門貴賓廳龍頭太陽城集團創辦人周焯華於2021年被溫州市人民檢察院發聲明提出追究，轟動一時。最近從湖南省攸縣人民法院的一審裁決資料顯示，因應追究在2009年有人於菲律賓馬尼拉設立Skyarrow公司，並面向內地市場推出「太陽城亞洲」及「申博網」，起訴多人涉嫌犯開設賭場罪。該裁決顯示，前太陽娛樂文化執行官唐才智（Dong Choi Chi, Alex）為其中一名被告。

本報翻查資料顯示，湖南省攸縣人民法院的裁決所述的唐才智中、英文名稱，與前身為太陽娛樂集團，現為光尚文化主席唐才智同名同姓，疑為同一人。根據太陽娛樂集團2021年年報，唐才智為太陽娛樂文化有限公司的董事。

據湖南省攸縣人民法院在2018年12月24日裁決資料，唐才智因涉嫌犯開設賭場罪，於2017年8月28日被攸縣公安局拘留，同年8月29日被取保候審。案件於2018年2月8日公訴，經法院決定，於2018年3月15日被取保候審。當時該等涉案公司聘請包括唐才智能8人在內部任職，唐才智則任Skyarrow任顧問，協助公司招聘人員，工作期間獲得報酬20萬美元，案發後他上繳違法所得50萬元。

公訴機構認為，包括唐等在內共15人因應開設賭場罪追究刑事責任。當時包括唐等人在內對指控沒有異議，求法院輕判。唐的辯護律師指其當事人已如實供述自己的犯罪行為，主動上繳違法所得，並謂當事人所知在港、菲等地博彩行業屬合法行業，但被告人不知道違反內地法律。法院指，由於唐才智在案中是自首可從輕處罰，但他主動供述不屬重大立功，惟據犯罪事實可免刑事處罰。

不過，翻查光尚文化及前身太陽娛樂集團的年報及公告，未見有刋發唐涉案的內容。有消息人士另向本報記者提供資料顯示，已有人在今個月向證監會及警務處電子報案中心，就唐才智未有披露曾涉內地案件訊息，作出舉報。當中向警方報案的日期為3月6日。

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