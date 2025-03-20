當然這絕不是一單普通的交易，而是一單價值逾千億的交易，而且更牽涉到政治考量的交易。在商言商，賣巴拿馬港口是一宗不能拒絕的交易，單是約1,500億元的作價，已等同交易公布前整間長和（0001）的市值。股價與資金淨值有折讓，是不少綜合企業的通病；然而長和利用一單交易，就已將潛藏的資產價值體現出來，而且只是「面嗰浸」，無疑是非常成功。長和宣布交易後，市值逐步升至1,700至1,800億，但長和旗下還有屈臣氏、百佳、赫斯基能源及3電訊等業務，照牌面計，這些資產豈止值300億？相信體現資產價值的機會還陸續有來。

你說誠哥算不到交易後會引起政治風波嗎？肯定不會，他也肯定想像到不能單以一句「純商業決定」，就能平息各方人馬的怒氣；然而他仍然選擇走下去，除了是交易的商業價值夠高外，也必然是徵詢過法律意見後，覺得反對者能夠阻礙的機會不大。畢竟長和是一間開曼群島註冊的公司，所交易的資產，買賣的各方，都是境外公司。除了打心理戰，即既利用「高壓」方式猛烈抨擊，又使用「懷柔」語氣叫他想想國家利益外，反對者也著實沒有方法令交易無法進行下去。接下來的路怎樣走，就要看誠哥選擇畀面政府，抑或選擇不再蹚這趟渾水，早賣早著早遠離紛爭。

戲上演到一半，劇情當然還要發展下去。按道理計，長和應該仍以完成交易為最終目標，但面對的輿論壓力也可能逐步加大，我不相信誠哥沒有為此留有後著。純粹吹水，長和與貝萊德簽訂的協議，會否有違約金條款？例如若任何一方決定不繼續進行買賣，將要賠償交易金額的兩三成，例如幾百億？說實在即使有這些條款，道理上也完全說得通，畢竟一單金額如此龐大的交易，涉及的專業入士，例如併購顧問、律師、會計等，已是最基本。做Due Diligence及查數等也要成本，向涉及的交易的23個國家的43個港口相關人士打聲招呼、斟茶灌水也是少不免，這些都是初始成本。基於合約精神，誠哥可擁有大條道理去反對那些要求終止交易的人，除非一起來分擔違約金吧。

還有更直接的解決方法，就是直接向反對者表明心跡：「其實我真係睇錢份上，個價實在太吸引，但我唔一定要賣俾美國佬。如果有間央企國企走嚟，話match到美國佬出嘅價，我實賣俾你！」國企央企收購港香港富商的資產早有先例，若記憶沒有出錯，規模最大的應該是七、八年前，中遠海控出資近500億元，出手全購前特首董建華家族的東方海外（0316），這說明了制度上這樣的操作是可行的。這又將個波重新交回反對者手上，你想要？科水！更可趁機突出本次出售真的是純商業決定，只要肯付錢，誰人也可以是上帝，重點是現時內地經濟表現不算突出，國企央企有否拿出這筆錢的能力？

不過說到底，一單交易能夠引發如此多的官媒反彈，歸根究底，還是誠哥太有遠見，所以一早被視為不夠聽話的孩子。長和十年前進行系內重組，將地產業務全部放進長實地產（1113），並將港口、電訊、能源等外國業務放進長和內，當時不少人就聯想到是撤資的部署，長實地產是隨時可放棄的買路錢，因此出現了著名的《別讓李嘉誠跑了》的評論，令誠哥也要出聲否認撤資。十年過去，歷經政治風波、疫情等，連特朗普也已落台後再上台，誠哥也算履行了承諾，並沒有撤過資；但在某些人心中，即使他已正式退休了，對他依然忌憚幾分，信任的基礎已不復再。

這次的《別讓李嘉誠跑了》2.0，來得比十年前的那一波更無辜，因為放售的並非中國的資產，與撤資風馬牛不相及；但現實是，只要你曾經被蓋上不聽話的烙印，即使十年內循規蹈矩，一有甚麼新動作，也會牽動起有心人的神經。這次觸動到的，是兩國對巴拿馬運河附近港口實際擁有權的關注。有人說，既然預見到會引起政治問題，為甚麼誠哥與別人達成協議前，不去先知會中央？若試試換位思考，站在誠哥的角度看，先斬後奏肯定是更好的方法：既然明知中央肯定會說不，倒不如「扮嘢」話不知交易會影響到你，屆時騎虎難下，令反對者也不敢明目張膽說不。

不愛國者，不，或許只是不夠愛國者；應該要再修飾為，或許被視為不夠愛國者，即使在商言商，想達成一單大生意的買賣，也面對困難重重；相反夠愛國的地產商，即使欠債纍纍，坊間傳聞官方也會呼籲銀行不要追債、有拖無欠。無他，畢竟愛國商人在前特首當選時替他站台，又幫手高價吞下內房遺留的啟德地皮爛攤子，這種無私的愛國精神，怎能不給予回報？這就是愛國者的差別化待遇。

羅仕揚