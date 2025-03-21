美國上周首次申領失業救濟人數繼續徘徊於低位，反映就業市場穩固。2月二手房銷量高於預期。前美國財長薩默斯表示，聯儲局大幅放緩縮表的決定表明市場對長期美債吸收能力有限。在業內有「新債王」之稱的Jeffrey Gundlach表示，美國經濟陷入衰退的概率在50%至60%之間。摩根士丹利首席美股策略師預計，今年上半年美國不會再創新高，短期內任何上漲都難持久，建議採取防禦性投資策略。

貿易戰、俄烏戰爭方面，特朗普表示，他將「很快」與烏克蘭簽訂稀土協議。烏克蘭總統澤連斯基否認讓出核電站控制權，但對美國投資這些設施持開放態度。歐盟把對美國威士忌徵收50%關稅的生效時間推遲到4月中旬，以便與美國方面進行更多磋商。

個股方面，蘋果據悉罕見調整人工智能部門高管層，力爭扭轉對語音助手Siri的開發困境。瑞銀據悉考慮搬遷總部，以免瑞士提高對該行的資本金要求。拼多多季度盈利超過預期，但收入增長遜於預期，高管稱全球不確定性增加以及激烈的競爭影響短期增長。

道瓊斯工業平均指數收跌11點，跌幅0.03%，報41953點。標普500指數收跌12點，跌幅0.22%，報5662點。納斯達克綜合指數收跌59點，或0.34%，報17691點。

IBM跌3.56%，報243.32美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累55點，而聯合健康升1.61%，報511.3元，貢獻道指49點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報214.1元，跌0.52%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報162.8元，跌0.66%，亞馬遜(美：AMZN)收市報194.95元，跌0.3%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報586元，升0.33%，英偉達(美：NVDA)收市報118.53元，升0.85%，微軟(美：MSFT)收市報386.84元，跌0.25%，Tesla (美：TSLA)收市報236.26元，升0.16%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.44%，報552點。德國DAX指數收跌1.25%，報22999點；法國CAC 40指數跌0.95%，報8094點；英國富時100指數收跌0.06%，報8701點。

納斯達克中國金龍指數收跌3.85%，報8031點。

美國2年期債息曾跌最多1.43%，低見3.9153厘，是3月12日3.9012厘後最低。收市報3.9636厘，是3月13日後收市新低，當日報3.9571厘。連跌3日，累計跌0.0806厘，對上一次連跌3日是2月25日。

美國10年期債息曾跌最多1.67%，是3月10日後最大跌幅，當日跌幅為2.44%。低見4.1721厘，是3月11日4.1505厘後最低。收市報4.2369厘，是3月10日後收市新低，當日報4.2131厘。連跌4日，累計跌0.0751厘，對上一次連跌4日是2月24日。

美2年期10年期債息差曾擴闊至27.788基點，是3月17日28.997基點後最闊。收市報26.908基點，是3月14日後收市新高，當日報29.295基點。連續2日擴闊，累計2.998基點，對上一次連續2日是3月11日。

美3個月10年期債息差續倒掛，曾收窄至5.168基點，是3月19日1.243基點後最窄。收市報5.675基點，是3月18日後收市新高，當日報0.382基點。

金龍指數曾跌最多3.99%，是3月10日後最大跌幅，當日跌幅為4.35%。低見8018.71點，是3月14日8013.4點後最低。收市報8031.39點，是3月13日後收市新低，當日報7867.36點。連跌3日，累計跌372.81點，對上一次連跌3日是3月3日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是2月19日。

道指曾跌最多0.64%，是3月18日後最大跌幅，當日跌幅為1.02%。低見41695.61點，是3月19日41613.19點後最低。收市報41953.32點，是3月18日後收市新低，當日報41581.31點。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是3月17日。

標指曾跌最多0.76%，是3月18日後最大跌幅，當日跌幅為1.36%。低見5632.33點，是3月19日5622.2點後最低。收市報5662.89點，是3月18日後收市新低，當日報5614.66點。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是3月17日。

納指曾跌最多0.98%，是3月18日後最大跌幅，當日跌幅為2.12%。低見17576.82點，是3月19日17533.94點後最低。收市報17691.63點，是3月18日後收市新低，當日報17504.12點。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是3月17日。

其他報道

北水增持中國電信 減持盈富