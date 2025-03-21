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港股ADR跌257點 夜期低水155點 維昇藥業上市 美團、蔚來等業績

美股向下，港股ADR跌257點或1.06%，報23963點，即月恒指夜期跌128點，報24065點，夜期低水155點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌4.95%，折合報514.07元；阿里巴巴（9988）跌4.39%，折合報133.01元；美團（3690）跌3.93%，折合報167.18元；匯控（0005）跌2.1%，折合報89.55元；建行（0939）跌1.11%，折合報6.86元。

道期現升0.085%；標期現升0.16%；納期現升0.19%。日本東證指數現升0.26%；韓國KOSPI指數現跌0.48%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.09%。

VIX指數隔晚跌0.5%或0.1點，報19.8點。

紐油現升0.63%或0.43美元，報68.5美元；布油現升0.51%或0.37美元，報72.37美元；金價現跌0%或0.28美元，報3044.62美元；LME 銅期貨隔晚跌0.51%或51美元，報9936.5美元。比特幣現跌0.27%或230.75美元，報84273.32美元；美國10年期債息現升0.08%或0.0038厘，報4.2407厘。

今日焦點股份可留意：

維昇藥業（2561）上市，定價68.8元。

多間公司最快今日公布業績，包括，美團（3690）、交行（3328）、神華（1088）、蔚來（9866）、國藥（1099）、中石化（0386）、名創優品（9896）、翰森製藥（3692）、布魯可（0325）、華晨中國（1114）、希瑪醫療（3309）、中國建築國際（3311）、中遠海控（1919）、中遠海運港口（1199）、華潤飲料（2460）、地平線機器人－Ｗ（9660）、微盟集團（2013）、招金礦業（1818）、紫金礦業（2899）等。

協鑫科技（3800）發盈警料去年盈轉虧，虧損48億人幣，董事自願減薪。

中移動（0941）全年多賺5%，派息2.49元。中移動料今年資本開支削至1512億元人幣，算力投資佔373億。

吉利（0175）：不會放棄燃油車，無意配股融資。

載通（0062）去年少賺53%末期息維持0.5元，將爭取在北部都會區提供服務。

稻香（0573）盈警，料去年轉蝕最多5800萬元。

國泰（0293）今年首2個月載客量升25%至441萬人次。

恒地（0012）去年少賺32%末期息1.3元，核心盈利升1%。

越秀服務（6626）去年盈利跌28%，末期息8.3港仙。

長和（0001）無提售港口及巴拿馬碼頭營運，風險披露指港口在許多國家受政府管制。長和全年呈報盈利趺27%至170.88億，每股末期息1.514元。長和45年老臣子麥理思退任非執董，續任特別顧問。

長實（1113）去年盈利跌21%至136.6億，末期息削17%至每股1.35元。

晶苑國際（2232）去年多賺23%，末期息連特別息派24.5仙。

百信國際（0574）股份虛假交易案進一步押後至5月中提堂。

恒地（0012）去年少賺32%，末期息維持1.3元。

德益控股（9900）被證監點名股權高度集中，街貨僅佔7.2%。

恒基發展（0097）委任徐閔為獨立非執董。恒基發展全年虧損擴大至1.2億，不派息。

據報就下調最低上落價位，港交所（0388）發布測試安排通告。

快狗打車（2246）料全年虧損收窄。

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