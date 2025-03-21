恒指今早低開110點或0.46%，報24109點，大市成交金額35億元；國指今早低開39點或0.44%，報8911點。恒生科技指數開市報5799點，跌0.64%。上升股份比例為7.36%，下跌為8.16%，無升跌為84.47%。
藍籌15隻升，50隻下跌，18隻無升跌。信義玻璃（0868）升1.81%，報8.42元，是升幅最大的藍籌，長和（0001）跌2.68%，報43.65元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股6隻升，19隻下跌，5隻無升跌。升幅最大的是同程旅行（0780）開市報18.72元，升1.85%；跌幅最大的是蔚來（9866）開市報37元，跌5.97%。
恒指下試10天線(24057.49點)。科指續低於20天線(5840.42點)。
匯控（0005）發行8億新加坡元永久後償或有可轉換證券。開市報88.55元，跌1.39%。
維昇藥業（2561）上市，定價68.8元。開市報68.8元，無升跌。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，美團（3690）開市報168.9元，升0.48%。
蔚來（9866）開市報37元，跌5.97%。
交行（3328）開市報7.01元，無升跌。
神華（1088）開市報31.6元，跌0.16%。
國藥（1099）開市報19.64元，無升跌。
中石化（0386）開市報4.27元，無升跌。
名創優品（9896）開市報40.8元，跌0.12%。
翰森製藥（3692）開市報21.3元，無升跌。
布魯可（0325）無成交，報117.8元。
華晨中國（1114）開市報2.79元，跌1.06%。
希瑪醫療（3309）無成交，報1.68元。
中國建築國際（3311）無成交，報12.74元。
中遠海控（1919）開市報12.2元，跌0.81%。
中遠海運港口（1199）開市報4.93元，升0.82%。
華潤飲料（2460）開市報14.52元，無升跌。
地平線機器人－Ｗ（9660）開市報7.5元，跌0.4%。
微盟集團（2013）開市報2.25元，無升跌。
招金礦業（1818）開市報16.04元，升0.38%。
紫金礦業（2899）開市報18.18元，無升跌。
協鑫科技（3800）發盈警料去年盈轉虧，虧損48億人幣，董事自願減薪。開市報1.08元，跌0.92%。
中移動（0941）全年多賺5%，派息2.49元。中移動料今年資本開支削至1512億元人幣，算力投資佔373億。開市報83.2元，跌0.36%。
吉利（0175）：不會放棄燃油車，無意配股融資。開市報18.1元，跌0.77%。
載通（0062）去年少賺53%末期息維持0.5元，將爭取在北部都會區提供服務。開市報8.5元，無升跌。
稻香（0573）盈警，料去年轉蝕最多5800萬元。無成交，報0.44元。
國泰（0293）今年首2個月載客量升25%至441萬人次。開市報10.54元，跌0.19%。
恒地（0012）去年少賺32%末期息1.3元，核心盈利升1%。開市報22.95元，跌0.22%。
越秀服務（6626）去年盈利跌28%，末期息8.3港仙。開市報3.07元，跌9.97%。
長和（0001）無提售港口及巴拿馬碼頭營運，風險披露指港口在許多國家受政府管制。長和全年呈報盈利趺27%至170.88億，每股末期息1.514元。長和45年老臣子麥理思退任非執董，續任特別顧問。開市報43.65元，跌2.68%。
長實（1113）去年盈利跌21%至136.6億，末期息削17%至每股1.35元。開市報33.1元，跌1.63%。
晶苑國際（2232）去年多賺23%，末期息連特別息派24.5仙。開市報5.59元，升4.29%。
百信國際（0574）股份虛假交易案進一步押後至5月中提堂。無成交，報0.04元。
恒地（0012）去年少賺32%，末期息維持1.3元。開市報22.95元，跌0.22%。
德益控股（9900）被證監點名股權高度集中，街貨僅佔7.2%。開市報16元，跌7.73%。
恒基發展（0097）委任徐閔為獨立非執董。恒基發展全年虧損擴大至1.2億，不派息。無成交，報0.145元。
據報就下調最低上落價位，港交所（0388）發布測試安排通告。開市報366元，跌0.92%。
快狗打車（2246）料全年虧損收窄。開市報0.53元，升3.92%。
破頂股包括，中華汽車（0026）創52周高，見60.2元，開市報60.2元，升0.75%；中國北大荒（0039）創52周高，見0.116元，開市報0.116元，升7.41%；承達集團（1568）創52周高，見0.78元，開市報0.78元，升8.33%。
30隻股份創52周低，其中十隻包括，恒大汽車（0708）低見0.13元，開市報0.13元，跌7.8%。
異動股
上升異動股，包括，開拓藥業－Ｂ（9939）開市報1.31元，升14.91%；曠世芳香（1925）開市報1.44元，升14.29%；懶豬科技（8379）開市報0.175元，升11.46%；中國水業集團（1129）開市報0.39元，升11.43%；浪潮數字企業（0596）開市報6.31元，升10.7%；邁越科技（2501）開市報1.18元，升9.26%；承達集團（1568）創52周高，見0.78元，開市報0.78元，升8.33%；中國中藥（0570）開市報2.28元，升8.06%；中國北大荒（0039）創52周高，見0.116元，開市報0.116元，升7.41%；微創腦科學（2172）開市報14.04元，升6.85%。
下跌異動股，包括，中渝置地（1224）開市報1.28元，跌14.67%；中國星集團（0326）開市報0.88元，跌12%；越秀服務（6626）開市報3.07元，跌9.97%；北京汽車（1958）開市報2.37元，跌8.14%；恒大汽車（0708）見52周低0.13元，開市報0.13元，跌7.8%；德益控股（9900）開市報16元，跌7.73%；知乎－Ｗ（2390）開市報11.92元，跌6.29%；金山雲（3896）開市報8.81元，跌6.08%。