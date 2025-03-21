恒指今早低開110點或0.46%，報24109點，大市成交金額35億元；國指今早低開39點或0.44%，報8911點。恒生科技指數開市報5799點，跌0.64%。上升股份比例為7.36%，下跌為8.16%，無升跌為84.47%。