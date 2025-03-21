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日本通脹略高過預期 支持日央行漸進加息 日圓回吐

彭博社報道，日本消費者價格仍略強於預期，支持日本央行維持漸進加息的理由。

內務省公布，2月份不包括生鮮食品的消費者價格指數按年增長3.0%，增速低於1月的3.2%，略高於市場預期的增長2.9%。總體通脹率放緩速度略低於預期，從前月的4%降至3.7%。

該數據與東京的通脹報告基本一致，後者顯示能源補貼導致通脹放緩。在全國範圍內，2月補貼使整體通脹指標下降0.33個百分點。關鍵價格指標連續第35個月保持在或高於日本央行2%的目標水平。

 

Norinchukin Research Institute首席經濟學家Takeshi Minami表示，「今天的數據可能符合日本央行的預期。這份數據不太可能導致提早加息」。

每美元兌日圓曾升值最多0.28%，是3月19日後最大升值幅度，當日升值幅度為0.59%。升值至149.19日圓，是3月19日150.15日圓後最強。現報148.99日圓，升0.14%。連續升值2日，累計升值0.3日圓，對上一次連續升值2日是3月17日。

每百日圓兌港元曾貶值最多0.28%，是3月19日後最大貶值幅度，當日貶值幅度為0.57%。貶值至5.2098，是3月19日5.1747後最弱。現報5.2177，跌0.12%。連續貶值2日，累計貶值0.0081，對上一次連續貶值2日是3月17日。

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