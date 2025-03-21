Wilson預計，鑒於企業和經濟增長前景籠罩在不確定性之下，任何近期的上漲都是暫時的，並且漲勢由低質量的公司引領。

Wilson表示，「我的最佳猜測是這將是滾動式復蘇」，「我們認為今年上半年不太可能再創新高」，但隨著投資者將注意力轉向2026年，股市在2025年下半年再創紀錄高位是有可能的。

Wilson表示，「也許沒有特朗普看跌期權，但聯儲局還在」，「如果我們的經濟增長確實更糟，我認為他們會迅速做出反應」。建議投資者採取防禦性投資策略，重點關注預期收益大幅調整的公司。特別建議買入金融、軟件、消費者服務以及媒體和娛樂板塊的股票。相比之下，資產負債表狀況不佳的低質量公司引領了市場近期的緩解性上漲。

Wilson認為歐洲相對於美國的跑贏勢頭正在消退。該地區公司報告的盈利調整看起來弱於美國的公司。「就回升交易而言，我相較於歐洲市場更看好標普500指數」。

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