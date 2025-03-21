moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

大摩：美股上半年不會再創新高

彭博社報道，摩根士丹利首席美股策略師Michael Wilson表示，2025年困擾華爾街的美股劇烈波動可能至少持續到今年下半年，股價預計將維持在上個月觸及的高點之下。

Wilson預計，鑒於企業和經濟增長前景籠罩在不確定性之下，任何近期的上漲都是暫時的，並且漲勢由低質量的公司引領。

Wilson表示，「我的最佳猜測是這將是滾動式復蘇」，「我們認為今年上半年不太可能再創新高」，但隨著投資者將注意力轉向2026年，股市在2025年下半年再創紀錄高位是有可能的。

Wilson表示，「也許沒有特朗普看跌期權，但聯儲局還在」，「如果我們的經濟增長確實更糟，我認為他們會迅速做出反應」。建議投資者採取防禦性投資策略，重點關注預期收益大幅調整的公司。特別建議買入金融、軟件、消費者服務以及媒體和娛樂板塊的股票。相比之下，資產負債表狀況不佳的低質量公司引領了市場近期的緩解性上漲。

Wilson認為歐洲相對於美國的跑贏勢頭正在消退。該地區公司報告的盈利調整看起來弱於美國的公司。「就回升交易而言，我相較於歐洲市場更看好標普500指數」。

其他報道

內地據報將收儲鈷、銅等金屬 充實國家戰略儲備

破產管理署：破產呈請按年升逾兩成

特朗普重申支持加密貨幣和穩定幣立法 稱有助擴大美元主導地位

財政部據報就首次在倫敦發行綠色主權債進行推介

日本通脹略高過預期 支持日央行漸進加息 日圓回吐

內地發布提升中藥質量意見 中國中藥、同仁堂國藥曾升逾9%

「新債王」岡拉克：美國經濟陷入衰退可能性高於五成

花旗下調長和目標價 維持「買入」評級

江蘇宏信IPO 入場費3030.25元

中銀航空租賃：出售四架波音777-300ER飛機

滬深三大指數低開 人行進行930億人幣逆回購 淨回籠877億人幣

恒指低開110點 科指跌0.6% 維昇藥業上市平開 長和跌2%

匯控發行8億新加坡元永久後償或有可轉換證券

港股ADR跌257點 夜期低水155點 維昇藥業上市 美團、蔚來等業績

美股跌 道指跌11點 美息、金龍指數見一周低

北水增持中國電信 減持盈富