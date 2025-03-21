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港元拆息全線向上見一周高 港元貶值見一周最弱

港元拆息全線向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升4日，升1.71點子至3.82988%，是3月12日後最高，當日報3.83792%。對上一次連升4日是2月18日，當日拆息報3.94964%。

港元現報7.7718元升值10點子，曾貶值最多10點子，報7.7738元，是3月14日7.7738元後最弱。亦曾升值最多16點子，報7.7712元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於2024年6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

HIBOR

短線拆息方面，隔夜HIBOR升14.72點子至2.96917%，是3月12日後最高；1星期HIBOR升8.58點子至3.27524%，是3月13日後最高；2星期HIBOR升1.45點子至3.78821%，是3月11日後最高。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.19點子至3.9275%，是3月11日後最高；6個月期HIBOR升2.77點子至4.00286%，是3月12日後最高；12個月期HIBOR升0.43點子至4.07345%，是3月11日後最高。

貨幣基礎

貨幣基礎方面，上日總額增6.09億元，至總數19717.23億元，是3月18日後最高。當中的負債證明書(Certificates of Indebtedness)較上一日增4.4億元，至總數6044.85億元，是3月18日後最高。政府發行的流通紙幣及硬幣不變，與上日相同。收市總結餘為445.95億元，與上日相同。未償還外匯基金票據及債券較上一日增1.69億元，至總數13093.99億元，創紀錄新高，其中，持牌銀行所持有數額較上一日減3.96億元，至總數11997.99億元，是3月17日後最低。

美匯美息

美元指數現報103.893升值0.042點或0.04%。

美元1個月期 CME Term SOFR上日報4.32209%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期 CME Term SOFR的利差為-0.5221%，連續2日收窄，利差是2025年3月13日後最窄，當日差距為-0.5192%。

對上一次連續2日收窄，是2025年2月14日，當日利差報-0.6407%。

上海銀行同業拆息(Shibor)

Shibor普遍向下。短線拆息方面，隔夜Shibor跌2.5點子至1.76%，是3月12日後最低；1星期Shibor跌2.4點子至1.754%，是3月14日後最低；2星期Shibor跌21點子至2.088%，是3月17日後最低；1個月期Shibor無升跌0點子至1.971%，是3月20日後最低。

中長線拆息方面，6個月期Shibor跌1.2點子至1.968%，是3月3日後最低；6個月期Shibor跌1.2點子至1.968%，是3月3日後最低；1年期Shibor跌1.6點子至1.973%，是3月4日後最低。

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