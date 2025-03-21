恒指今早低開110點，高位升10點，低位跌561點，高低波幅572點。上升股份比例為14.12%，下跌為44.57%，無升跌為41.29%。

恒指半日跌486點或2.01%，報23733點，大市成交金額1756億元；國指跌182點或2.04%，報8767點。恒生科技指數收報5664點，跌2.94%。

藍籌股成交金額825.84億元，佔大市成交47.02%；科指成份股成交金額553.3億元，佔大市成交31.5%；國指成份股成交金額725.53億元，佔大市成交41.31%。

24隻雙櫃台股，總成交0.96億元人民幣，相當於約1.03億港元，佔大市成交的0.06%。

窩輪及牛熊證成交金額減少10.65%，至169.93億元，佔大市成交9.67%。牛熊證成交金額77.56億元，減少0.77%；窩輪成交金額92.36億元，減少17.55%。

藍籌7隻升，74隻下跌，2隻無升跌。中移動（0941）升1.08%，收報84.4元，是升幅最大的藍籌，比亞迪（1211）跌7.02%，收報394.4元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股2隻升，28隻下跌。升幅最大的是同程旅行（0780）收報19.3元，升5.01%；跌幅最大的是蔚來（9866）收報36.2元，跌8.01%。

恒指跌穿10天線(24019.88點)、20天線(23758.26點)。科指曾重上20天線(5833.7點)。

北水南下合計淨流出10.4億元，較上日增加155.24%，連續第2日流出，累計流出14.48億元。北水本月累計流入1168.81億元，按月減少23.5%，對上一次連續2日淨流出是2024年9月25日。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）763.85億元，較上日減41.54%，佔香港市場成交額由上日的22.16%減至21.74%。

花旗下調長和（0001）目標價 維持「買入」評級。收報43.15元，跌3.79%。

中銀航空租賃（2588）：出售四架波音777-300ER飛機。收報62.8元，升0.32%。

匯控（0005）發行8億新加坡元永久後償或有可轉換證券。收報88.75元，跌1.17%。

維昇藥業（2561）上市，定價68.8元。創上市新高，見69.15元，創上市新低，見64.8元，收報67.2元，跌2.33%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，美團（3690）收報167.8元，跌0.18%。

蔚來（9866）收報36.2元，跌8.01%。

交行（3328）收報7.02元，升0.14%。

神華（1088）收報31.5元，跌0.47%。

國藥（1099）收報19.24元，跌2.04%。

中石化（0386）收報4.26元，跌0.23%。

名創優品（9896）收報39.55元，跌3.18%。

翰森製藥（3692）收報20.15元，跌5.4%。

布魯可（0325）收報119.8元，升1.7%。

華晨中國（1114）收報2.68元，跌4.96%。

希瑪醫療（3309）平上市低位1.63元，收報1.63元，跌2.98%。

中國建築國際（3311）收報12.6元，跌1.1%。

中遠海控（1919）收報12.04元，跌2.11%。

中遠海運港口（1199）收報4.81元，跌1.64%。

華潤飲料（2460）收報14.48元，跌0.28%。

地平線機器人－Ｗ（9660）收報7.51元，跌0.27%。

微盟集團（2013）收報2.21元，跌1.78%。

招金礦業（1818）收報15.5元，跌3%。

紫金礦業（2899）收報17.38元，跌4.4%。

協鑫科技（3800）發盈警料去年盈轉虧，虧損48億人幣，董事自願減薪。收報1.07元，跌1.83%。

中移動（0941）全年多賺5%，派息2.49元。中移動料今年資本開支削至1512億元人幣，算力投資佔373億。收報84.4元，升1.08%。

吉利（0175）：不會放棄燃油車，無意配股融資。收報17.32元，跌5.04%。

載通（0062）去年少賺53%末期息維持0.5元，將爭取在北部都會區提供服務。收報8.54元，升0.47%。

稻香（0573）盈警，料去年轉蝕最多5800萬元。創上市新低，見0.4元，收報0.41元，跌6.82%。

國泰（0293）今年首2個月載客量升25%至441萬人次。收報10.54元，跌0.19%。

恒地（0012）去年少賺32%末期息1.3元，核心盈利升1%。收報22.5元，跌2.17%。

越秀服務（6626）去年盈利跌28%，末期息8.3港仙。收報2.96元，跌13.2%。

長和（0001）無提售港口及巴拿馬碼頭營運，風險披露指港口在許多國家受政府管制。長和全年呈報盈利趺27%至170.88億，每股末期息1.514元。長和45年老臣子麥理思退任非執董，續任特別顧問。收報43.15元，跌3.79%。

長實（1113）去年盈利跌21%至136.6億，末期息削17%至每股1.35元。收報31.4元，跌6.69%。

晶苑國際（2232）去年多賺23%，末期息連特別息派24.5仙。收報5.83元，升8.77%。

百信國際（0574）股份虛假交易案進一步押後至5月中提堂。收報0.04元，無升跌。

恒地（0012）去年少賺32%，末期息維持1.3元。收報22.5元，跌2.17%。

德益控股（9900）被證監點名股權高度集中，街貨僅佔7.2%。收報14.32元，跌17.42%。

恒基發展（0097）委任徐閔為獨立非執董。恒基發展全年虧損擴大至1.2億，不派息。收報0.14元，跌3.45%。

據報就下調最低上落價位，港交所（0388）發布測試安排通告。收報363.2元，跌1.68%。

快狗打車（2246）料全年虧損收窄。收報0.52元，升1.96%。

破頂股表現

破頂股包括，高偉電子（1415）創上市新高，見33.6元，收報32.6元，升9.4%；賽迪顧問（2176）創上市新高，見1.18元，收報1.13元，無升跌；衛龍美味（9985）創上市新高，見14.1元，收報13.1元，跌2.82%；泡泡瑪特（9992）創上市新高，見139.8元，收報133.4元，跌0.45%；中國移動－Ｒ（80941）創上市新高，見79.8元，收報78.8元，升0.9%；重塑能源（2570）創上市新高，見316.2元，收報264.8元，升4.83%；佑駕創新（2431）創上市新高，見36.6元，收報32.35元，跌5.69%；健康之路（2587）創上市新高，見31.5元，收報31元，升24.75%；腦動極光（6681）創上市新高，見7.32元，收報6.91元，跌1.43%；維昇藥業（2561）創上市新高，見69.15元，創上市新低，見64.8元，收報67.2元，跌2.33%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1114.7元，收報1113.6元，跌0.07%；ＧＸ日本全球領導（3150）創上市新高，見68.56元，收報68.56元，升0.03%；萬洲（0288）創52周高，見6.87元，收報6.76元，跌0.29%；中華汽車（0026）創52周高，見60.2元，收報59.3元，跌0.75%；中國北大荒（0039）創52周高，見0.116元，收報0.106元，跌1.85%；萬洲國際（0288）創52周高，見6.87元，收報6.76元，跌0.29%；中國星集團（0326）創52周高，見1.09元，收報1.07元，升7%；大新金融（0440）創52周高，見34.75元，收報33.85元，跌0.44%；中國華星（0485）創52周高，見0.163元，收報0.163元，升3.16%；中國高精密（0591）創52周高，見0.27元，收報0.265元，升1.92%；中國東方教育（0667）創52周高，見4.59元，收報4.31元，跌0.23%；哈爾濱電氣（1133）創52周高，見4.32元，收報4.13元，跌3.05%。

破頂指數成份股包括，萬洲（0288）創52周高，見6.87元，收報6.76元，跌0.29%。

破底股方面

12隻股份創上市新低，其中十隻包括，瀛晟科學（0209）低見0.15元，收報0.158元，跌6.51%；稻香控股（0573）低見0.4元，收報0.41元，跌6.82%；富臨集團控股（1443）低見0.108元，收報0.109元，跌0.91%；京基金融國際（1468）低見0.21元，收報0.214元，跌4.04%；聯洋智能控股（1561）低見0.076元，收報0.079元，跌4.82%；百果園集團（2411）低見0.92元，收報0.92元，跌2.13%；出門問問（2438）低見0.395元，收報0.4元，無升跌；美因基因（6667）低見6.8元，收報7.17元，跌0.14%；星空華文（6698）低見1.98元，收報2元，跌2.44%；東莞農商銀行（9889）低見3.47元，收報3.48元，跌1.42%。

27隻股份創52周低，其中十隻包括，零在科技金融（0093）低見0.5元，收報0.54元，跌8.47%；綠景中國地產（0095）低見0.28元，收報0.28元，跌6.67%；鴻興印刷集團（0450）低見0.95元，收報0.98元，跌2%；梧桐國際（0613）低見0.147元，收報0.147元，跌5.77%；長盈集團（控股）（0689）低見0.017元，收報0.018元，無升跌；恒大汽車（0708）低見0.129元，收報0.13元，跌7.8%；雅天妮集團（0789）低見0.3元，收報0.3元，跌7.69%；華榮能源（1101）低見0.021元，收報0.022元，無升跌；中國創新投資（1217）低見0.01元，收報0.01元，無升跌；上諭集團（1633）低見0.047元，收報0.05元，跌7.41%。

異動股

上升異動股，包括，開拓藥業－Ｂ（9939）收報1.49元，升30.7%；PACIFIC LEGEND（8547）收報0.149元，升25.21%；健康之路（2587）創上市新高，見31.5元，收報31元，升24.75%；恒發光學（1134）收報0.295元，升23.95%；冠轈控股（1872）收報1.67元，升20.14%；倩碧控股（8367）收報0.375元，升19.05%；榮陽實業（2078）收報0.138元，升16.95%；金泰能源控股（2728）收報0.028元，升16.67%；彭順國際（6163）收報0.2元，升16.28%；烯石電車新材料（6128）收報0.065元，升16.07%；現代健康科技（0919）收報0.102元，升15.91%。

下跌異動股，包括，雋泰控股（0630）收報0.051元，跌28.17%；國際商業結算（0147）收報0.051元，跌21.54%；中國順客隆（0974）收報0.69元，跌19.77%；德益控股（9900）收報14.32元，跌17.42%；泰錦控股（8321）收報0.265元，跌17.19%；嘉鼎國際集團（8153）收報0.25元，跌16.67%；長久股份（6959）收報4.91元，跌15.49%；偉能集團（1608）收報0.305元，跌15.28%；淮北綠金股份（2450）收報3.06元，跌15%；赤子城科技（9911）收報5.55元，跌14.22%；HPC HOLDINGS（1742）收報0.043元，跌14%。

其他報道

蘋果AI部門據報換人 冀扭轉Siri困境

港元拆息全線向上見一周高 港元貶值見一周最弱

中泰國際：中美科技股估值大幅收斂 短期港股或橫行

中國增持美債 比利時持倉亦增加

大摩：美股上半年不會再創新高

內地據報將收儲鈷、銅等金屬 充實國家戰略儲備

破產管理署：破產呈請按年升逾兩成

特朗普重申支持加密貨幣和穩定幣立法 稱有助擴大美元主導地位

財政部據報就首次在倫敦發行綠色主權債進行推介

日本通脹略高過預期 支持日央行漸進加息 日圓回吐

內地發布提升中藥質量意見 中國中藥、同仁堂國藥曾升逾9%

「新債王」岡拉克：美國經濟陷入衰退可能性高於五成

花旗下調長和目標價 維持「買入」評級

江蘇宏信IPO 入場費3030.25元

中銀航空租賃：出售四架波音777-300ER飛機

滬深三大指數低開 人行進行930億人幣逆回購 淨回籠877億人幣

恒指低開110點 科指跌0.6% 維昇藥業上市平開 長和跌2%

匯控發行8億新加坡元永久後償或有可轉換證券

港股ADR跌257點 夜期低水155點 維昇藥業上市 美團、蔚來等業績

美股跌 道指跌11點 美息、金龍指數見一周低

北水增持中國電信 減持盈富