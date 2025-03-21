期內，集團收入135.21億元，按年升0.05%。其中，包裝飲用水產品錄得全年收入121.24億元，按年跌2.6%，，佔2024年總收入的89.7%；飲料產品錄得收入13.97億元，按年增長30.8%，佔2024年總收入的10.3%。

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