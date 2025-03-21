先機企業（0176）公告，無法於3月31日前刊發2024年全年業績，預計刊發日期將於適當時候公告。公司股份預計將自4月1日上午9時正起於聯交所暫停買賣，直至刊發2024年全年業績公告為止。
公告續稱，集團持有的現金及現金等價物水平較低，現正用於維持基本運營活動。於2024年6月底，集團持有現金及銀行結餘為964萬元，其中約905.6萬元是以人民幣計價及存放於中國大陸。
集團正致力於改善現金流，包括推出庫存商舖開售、處置虧損業務、金融資產投資變現及出售自有辦公室，公司仍努力不懈繼續尋找買家以緩解集團流動資金問題。
鑑於集團在香港的資金水平較低及不足，無法確保若干服務的進行，包括但不限於其審計師和其他相關專業顧問就截至2024年度開展現場審計工作，從而按照上市規則所規定的時間表公布截至2024年度業績。然而，公司仍然努力不懈繼續尋找買家以緩解流動資金問題，並已聘任天健國際會計師事務所進行年度審計。
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