moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

港投陳家齊：伙賽昉科技推進香港RISC-V產業發展

港投公司與賽昉科技今日舉行戰略合作啟動儀式，港投公司行政總裁陳家齊表示，港投透過與賽昉的投資與合作，雙方將合力推進香港「精簡指令集第五代」(RISC-V)產業的發展，包括攜手整合晶片設計、系統開發與應用場景資源，推動構建從「指令集架構」到終端應用的垂直創新鏈。

賽昉承諾與香港大專院校合作，共同打造聯合實驗室；與上下游企業建立聯合創新中心，探索RISC-V在香港的落地應用；設立香港研發團隊，同時開放實習崗位，為香港創造更多就業機會；並因應業務發展，優先考慮香港為上市地點。

財政司司長陳茂波則在視像致辭時指出，晶片是所有智能產品的關鍵部分，所有晶片建立在核心邏輯「指令集架構」之上。以後指令集架構是由個別公司研發和擁有，其他人使用時要付高昂專利費，令其他電子產品創新及製造被高昂成本所限制，正因如此，以開源架構為進路的RISC-V的迅速發展，將大大加快晶片行業的變革，令各業界充滿期待。因為開源，任何科研及產品設計團隊，使用時均無須考慮專利費用，因而有更大的空間可以就晶片、智能運算和電子產品的設計創新、試新。

其他報道

【有片：埋身擊】英鎊兌美元高位受壓 料短期或調整向下

先機企業延遲刊發2024年度業績 股份料於4月1日起停牌

半日沽空金額增8% 盈富沽空增1.5倍 南方恒生科技街貨1個月最多

招金礦業全年升111.4% 末期息增至0.05元人幣

瑞銀擬搬遷總部 以避瑞士增加資本金要求

華潤飲料去年多賺23% 末期息連特息派0.483元人幣

中國對美「小額包裹」出口下降

恒指半日跌486點 科指跌2.9% 見兩周低 北水流出10億 暫見半年來首次連續兩日流出

中國建築去年多賺2.1% 末期息維持28.5仙

蘋果AI部門據報換人 冀扭轉Siri困境

港元拆息全線向上見一周高 港元貶值見一周最弱

中泰國際：中美科技股估值大幅收斂 短期港股或橫行

中國增持美債 比利時持倉亦增加

大摩：美股上半年不會再創新高

內地據報將收儲鈷、銅等金屬 充實國家戰略儲備

破產管理署：破產呈請按年升逾兩成

特朗普重申支持加密貨幣和穩定幣立法 稱有助擴大美元主導地位

財政部據報就首次在倫敦發行綠色主權債進行推介

日本通脹略高過預期 支持日央行漸進加息 日圓回吐

內地發布提升中藥質量意見 中國中藥、同仁堂國藥曾升逾9%

「新債王」岡拉克：美國經濟陷入衰退可能性高於五成

花旗下調長和目標價 維持「買入」評級

江蘇宏信IPO 入場費3030.25元