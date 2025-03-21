賽昉承諾與香港大專院校合作，共同打造聯合實驗室；與上下游企業建立聯合創新中心，探索RISC-V在香港的落地應用；設立香港研發團隊，同時開放實習崗位，為香港創造更多就業機會；並因應業務發展，優先考慮香港為上市地點。

財政司司長陳茂波則在視像致辭時指出，晶片是所有智能產品的關鍵部分，所有晶片建立在核心邏輯「指令集架構」之上。以後指令集架構是由個別公司研發和擁有，其他人使用時要付高昂專利費，令其他電子產品創新及製造被高昂成本所限制，正因如此，以開源架構為進路的RISC-V的迅速發展，將大大加快晶片行業的變革，令各業界充滿期待。因為開源，任何科研及產品設計團隊，使用時均無須考慮專利費用，因而有更大的空間可以就晶片、智能運算和電子產品的設計創新、試新。

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