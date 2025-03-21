長和剛公布業績，集團主席李澤鉅稱，「展望2025年，由於航運公司轉至新聯盟及持續地緣政治風險影響全球貿易，預計年初出現之 供應鏈中斷情況可能帶來阻力。然而，亞洲及中東地區預期繼續溫和自然增長，加上現有 碼頭設施擴建及策略夥伴關係加強，此部門於來年之營運業績有望改進。」

至於世紀大刁就好像沒有補充。長和近日宣布以228億美元出售中國以外的港口業務，涉及長和持有和運營、分佈於23個國家的43個港口及配套物流網絡，包括位於巴拿馬運河兩端的港口。速戰速決但又有超長完成期，已經預示交易的性質同難度。

公告中的買家是美國貝萊德（BlackRock）、美資Global Infrastructure Partners及意大利Aponte家族旗下Terminal Investment Limited（TiL），這三家公司為首的財團。

出手的「BlackRock-TiL」財團，牌面看當然是貝萊德牽頭，但當中最關鍵的，其實可能是TiL主席兼母企MSC地中海航運公司集團總裁Diego Aponte，其家族與長和系李家份屬世交，亦似乎是指定營運者，

以至於有消息指，早前有人在中環長江集團中心目擊Diego Aponte到訪長和系主席李澤鉅的辦公室，「直至晚上約9時，看來是會面時間由下午至晚飯後。」（雖然不知道這目擊是如何做得到..）

但想說的是，這個賣方安排及買方組合其中一個促成條件，是講求財力和經驗。而事到如今，千億世紀大刁面臨超級不明朗（但相反都幾明朗？）因素，用和黃時代（對，是和黃）過往的傳統做法，又會有什麼選擇？

以筆者這個自稱和黃問題專家認為，第一，基於交易現狀，較實際而且較易獲各方首肯的做法，是轉軚改道由意大利家族「揸船」，負責主理這宗交易，相信可以大幅減低水阻。但問題是錢從何來？

可否由長和先行提供賣方融資，即是讓買方buy now pay later，完全合法合規，雖然多出現於公司盈利不佳急欲脫手的公司，想快快促成交易。而感覺上在歐洲國家當中意大利同中國也頗親近。

退而求其次，倒不如將購買巴拿馬港口的財團，索性改由新加坡淡馬錫牽頭，或與意大利MSC雙頭，這部分照計可行。或許全世界都找不到比新加坡更獨立自主的國家，難得又有豐富投資及營運港口經驗，甚至是持有和記港口集團權益20%股權。

所以，可以考慮的是，撇開中國內地和香港的碼頭（這部分被容許的話當然要繼續持有，否則就平賣給中遠同招商局，賤價不是善價而沽），就讓新加坡國際港務局增持到至少是50.1%，餘下可再加其他中資包括資產管理公司。

當然也有可能，當然是不等145天「原則性同意」的期限，就決定收回協議，交易取消，由巴拿馬港口到整個和記港口集團（80%權益），繼續由長和繼續持有。請由中美元首會談（4月？）傾下。但無論如何，很多事情不可能當成沒發生，好難回程。

看到地方政府評論環球集團，感覺是有點不解。二次創作歌詞說「紅眼睛嬲嬲的看著李嘉誠，長和沽了 港口給吞併」，之後還有一句「屈臣會謝、港燈會停」，荒誕得來很真實。

最後，李嘉誠賣港口引發軒然大波，時間上不巧是恒基創辦人李兆基離世。正正卻又代表了在大時勢下，兩種截然不同的大人物性格和營商哲學，或者叫做大孖沙的「生意經」，未來還有的話。⋯

久利生