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長實旗下長江中心二期出租率僅20% 或會減租

銀河國際證券報告指出，長實（1113）今日股價跌逾6%，相信主要是市場覺得公司業績無甚亮點。該行引述管理層在分析員會議上指出，鑒於全球經濟和地緣政治發展的高度不確定性，故未來投資策略是在新投資方面更加謹慎。管理層表示長實今年不能排除股票回購的可能性，但前提是回購不會對其財務狀況產生負面影響。

問到本港銷售策略方面，該行引述長實管理層表示，長實將繼續採用靈活定價策略，意味著公司將透過提供一些折扣以實現較高的銷售率。至於內地樓市，管理層指出，內地樓市銷售仍然非常具挑戰性，只有一線城市及黃金地段的項目銷售情況較好，但價格仍然較低。由於平均銷售價格低於預期，長實在中港項目計提撥備了12億元。

管理層又透露，長江中心二期目前的出租率僅為20%，並表示可能會降低租金以提高出租率。管理層對香港寫字樓前景持審慎態度，預計未來幾年仍將面臨挑戰。

該行中國和香港研究主管鄭懷武指出，長實的全年業績差於預期，其基本純利僅129億元，按年跌24%，低於該行預期的15%，主要受累於確認物業銷售差於預期，按年跌24%﹔物業銷售毛利率亦低於預期，由2023年的34%，跌至2024年的22%；英國酒吧業務持續疲軟。

該行又引述管理層指，2024凈負債率已處極低水平，管理層預計2025年底有望實現凈現金狀態；2024年長實淨負債率為4%。

該行維持長實「增持」評級，主要是估值低廉，相對淨資產值折讓61%，目標價38.7元。

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