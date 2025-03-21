問到本港銷售策略方面，該行引述長實管理層表示，長實將繼續採用靈活定價策略，意味著公司將透過提供一些折扣以實現較高的銷售率。至於內地樓市，管理層指出，內地樓市銷售仍然非常具挑戰性，只有一線城市及黃金地段的項目銷售情況較好，但價格仍然較低。由於平均銷售價格低於預期，長實在中港項目計提撥備了12億元。

管理層又透露，長江中心二期目前的出租率僅為20%，並表示可能會降低租金以提高出租率。管理層對香港寫字樓前景持審慎態度，預計未來幾年仍將面臨挑戰。

該行中國和香港研究主管鄭懷武指出，長實的全年業績差於預期，其基本純利僅129億元，按年跌24%，低於該行預期的15%，主要受累於確認物業銷售差於預期，按年跌24%﹔物業銷售毛利率亦低於預期，由2023年的34%，跌至2024年的22%；英國酒吧業務持續疲軟。

該行又引述管理層指，2024凈負債率已處極低水平，管理層預計2025年底有望實現凈現金狀態；2024年長實淨負債率為4%。

該行維持長實「增持」評級，主要是估值低廉，相對淨資產值折讓61%，目標價38.7元。

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