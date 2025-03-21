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GUM ：3月強積金人均暫賺3300元 年初至今累計回報14429元

強積金（MPF）諮詢機構 GUM 公布，3 月強積金綜合指數上升至 258.3 點，月內回報達 1.2%，年初至今回報為 5.3%。強積金人均回報為 3,300 元，年初至今累計回報達 14,429 元。

股票基金在 3 月表現強勁，尤其是香港股票基金（追蹤指數），月內回報高達 8.3%，年初至今回報達 24.1%。大中華股票基金也表現不俗，月內回報率為 6.2%，年初至今回報率為 15.1%。然而，環球股票基金和美國股票基金表現相對疲弱，月內回報率分別為-2.6%和-5.9%。

混合資產基金在 3 月的表現相對穩定。混合資產基金（80%至 100%股票）月內回報為 2.5%，年初至今回報為 7.4%。目標日期基金和混合資產基金（60%至 80%股票）也有不錯的表現，月內回報分別為 2.2%和 2.0%。

固定收益基金在 3 月的表現較為平穩。人民幣債券基金月內回報為 0.6%，年初至今回報為 1.6%。人民幣及港幣貨幣市場基金和保證基金的月內回報分別為 0.5%和 0.3%。

 

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