陳佩君曾擔任德意志銀行私人銀行北亞區主管。匯豐指，她將負責發 展環球私人銀行在香港及台灣及中國內地離岸市場的增長策略及業務 表現。匯豐指，在她領導下，表現強勁的亞洲環球私人銀行業務有望 進一步增長，該業務在去年錄得創紀錄的高利潤。

她將會向匯豐環球私人銀行亞太區總監嚴樂居，以及匯豐香港區財富 管理及個人銀行業務主管伍楊玉如滙報。

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