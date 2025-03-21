證監會昨就新股認購及融資服務向持牌法團發新通函。富途證券董事總經理謝志堅表示，該行於監管方面為嚴謹，過往亦於合規框架內做首次公開招股（IPO）認購，以及提供孖展融資服務，表示富途先前於提供高槓桿倍數的新股融資服務時，會檢視客戶風險承受能力。他表示，歡迎證監會昨日新公布的通函，相信業界會根據其通函的詳細內容，向證監會查詢有關的執行細節。
昨日證監新通函提到，經調查後發現有券商，將從客戶收到的認購資金存放於獨立的銀行帳戶內。謝志堅表示，富途表示過去一直將收到的客戶認購資金，存放於獨立銀行帳戶內，不清楚其他券商做法。
證監會新通函亦提醒券商，FINI指定的身分證明文件其優先次序安排次序，處理客戶新股認購申請。謝志堅亦表示，富途本身亦有循其次序處理客戶申請文件，如處理個人申請者時，會先向申請人提供香港身分證等，不會貿然要求客戶先提交護照去處理申請。
市傳有人利用重複認購識別機制漏洞，於不同券商「入飛」抽新股，最終被識別為重複申請而失效並不需要「接貨」，並製造新股認購反應熱烈、引散戶「落疊」。
謝志堅表示，其FINI系統已將重複認購的申請攔截，若券商貿然對重被認購的客戶黑名單，不允許該批投資者認購新股，或令客戶體驗變得更差。謝續指，在於FINI推岀後，若投資者向多於一間券商提交新股認購，會被系統辨識為重複認購，最終未能成功認購新股。投資者繼而亦吸收經驗，不會再向多間券商繳交新股申請，從而改善投資者向多間券商提交新股認購的問題。
被問到於新通函會否對本港新股IPO反應，以及富途新股融資業務造成影響。謝志堅表示認購反應要視乎個股，另富途會遵守有關監管守則。
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