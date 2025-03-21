幣安新聞平台引述報道指，目前美國持有198,109枚比特幣，英國持有61,245枚的比特幣，若北韓確實持有13,562枚比特幣，將超越第4及第5位的不丹（10,635枚）與薩爾瓦多（6,117枚）。在北韓的特殊體制下，領導人金正恩或已成為加密貨幣市場的「隱形大贏家」。

惟報道提到，北韓的比特幣來源備受爭議，北韓駭客組織被指控透過網路攻擊竊取加密貨幣，並將資金轉為政府財源。

今年初韓國、美國和日本發表的聯合聲明，指控「拉撒路集團」在內的北韓駭客組織，於2023年竊取了價值高達6.59億美元的加密貨幣。另外，美國聯邦調查局（FBI）上月發布公開聲明，指北韓從國際加密貨幣交易所ByBit盜走15億美元虛擬資產，創下加密貨幣史上最大竊盜案紀錄。最新報道指出，拉撒路集團已將至少3億美元的贓款轉換成難以追蹤的資金。據報，這些非法所得主要用於資助北韓境內的飛彈研發及核武測試。

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