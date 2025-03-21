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恒指收市跌530點 兩日挫1081點 成交3390億元兩周最多 北水轉流入 佔比6周低

美股回吐，美期續跌，亞股普遍向下，A股跌逾1%，港股跌逾2%，科技股拖累大市，ATX、比亞迪（1211）拖累大市跌逾200點，中資電訊、油股、公用股逆市升。恒指、科指見3周最大跌幅，恒指國指見一周低，科指見兩周低。恒指連跌2日，累計跌1081.42點，彭博社統計稱，恒指跌2.2%，創去年10月以來最大兩日跌幅。科指、國指則連跌3日。恒指跌穿10天、20天線，科指曾重上20天線。

北水半日流出10億，午後重新轉流入22億元，創兩日高。大市成交增15%，升至3390億元，兩周最多；北水交易成交額（包括買入及賣出交易）僅增0.96%，佔香港市場成交額減至19.45%，終止連續9日多於20%，比率是2月4日後收市新低，當日報19.31%。

全周計，港股三大指數連跌兩周，跌幅三周最大，其中科指跌4.1%。恒指、國指中表現最差的是安踏（2020）累跌10.7%，科指則是金蝶（0268），累跌13%。

比亞迪（1211）跌7.69%，收報391.6元，是跌幅最大的藍籌，曾跌最多9.48%，是2024年10月8日後最大跌幅，當日跌幅為10.45%。今曾低見384元，是3月17日382.4元後最低。成交金額增29.4%，至106.65億元，是3月14日後最多，當日達117.61億元。

長和（0001）全年呈報盈利趺27%兼減派息，以及續受出售港口業務困擾。長和（0001）曾跌最多4.35%，是3月18日後最大跌幅，當日跌幅為4.94%。低見42.9元，是3月4日38.5元後最低。今日收市報43.25元，是3月4日後收市新低，當日報38.65元。收報43.25元，跌3.57%。連跌2日，累計跌2.55元，對上一次連跌2日是2月28日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是3月13日。成交金額增56.24%，至15.42億元，是3月19日後最多，當日達16.52億元。

恒指今早低開110點，高位升10點，低位跌642點，高低波幅653點，是3月14日後收市新高，當日報659點。上升股份比例為20.55%，下跌為48.31%，無升跌為31.12%。

恒指收市跌530點或2.19%，報23689點，大市成交金額3390億元，較上日增加15%，是3月7日3831.66億元成交後最多；國指跌207點或2.32%，報8742點。恒生科技指數收報5639點，跌3.37%。

藍籌股成交金額1681.7億元，佔大市成交49.6%；科指成份股成交金額1058.22億元，佔大市成交31.21%；國指成份股成交金額1474.54億元，佔大市成交43.49%。

24隻雙櫃台股，總成交1.56億元人民幣，相當於約1.67億港元，佔大市成交的0.05%。

窩輪及牛熊證成交金額增加10.67%，至210.52億元，佔大市成交6.2%。牛熊證成交金額99.24億元，增加26.96%；窩輪成交金額111.27億元，減少0.68%。

藍籌7隻升，75隻下跌，1隻無升跌。長建（1038）升0.63%，收報48.1元，是升幅最大的藍籌，比亞迪（1211）跌7.69%，收報391.6元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股2隻升，28隻下跌。升幅最大的是同程旅行（0780）收報19.12元，升4.03%；跌幅最大的是蔚來（9866）收報35.9元，跌8.77%。

恒指跌穿10天線(24015.55點)、20天線(23756.1點)。科指曾重上20天線(5832.45點)。

北水南下合計淨流入22.67億元，終止單日流出，淨流入金額是3月19日117.84億元後最多。。北水本月累計流入1201.88億元，連續第21個月流入。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）1319.46億元，較上日增0.96%，佔香港市場成交額由上日的22.16%減至19.45%。

三大指數即日表現

恒指曾跌最多2.65%，是2月28日後最大跌幅，當日跌幅為3.88%。低見23577.78點，是3月14日23454.49點後最低。今日收市報23689.72點，是3月13日後收市新低，當日報23462.65點。收報23689.72點，跌2.19%。連跌2日，累計跌1081.42點，對上一次連跌2日是3月10日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是3月13日。

科指曾跌最多3.8%，是2月28日後最大跌幅，當日跌幅為6.28%。低見5614.56點，是3月5日5565.54點後最低。今日收市報5639.56點，是3月4日後收市新低，當日報5535.64點。收報5639.56點，跌3.37%。連跌3日，累計跌465.94點，對上一次連跌3日是3月3日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是3月3日。

國指曾跌最多2.73%，是3月10日後最大跌幅，當日跌幅為2.84%。低見8706.07點，是3月14日8667.47點後最低。今日收市報8742.44點，是3月13日後收市新低，當日報8640.61點。收報8742.44點，跌2.32%。連跌3日，累計跌435.36點，對上一次連跌3日是1月8日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是3月13日。

一周表現

恒指本周累跌1.13%或270點，跌幅是2月28日後最大，當時收市跌幅為2.29%；恒指連跌2周，對上一次連跌2周，是1月10日；本周表現最佳的是新奧（2688），累升9.69%，其次為藥明康德（2359）及翰森製藥（3692），分別升6.36%及6.01%。而表現最差的是安踏（2020），累跌10.76%，其次為理想（2015）及長建（1038），分別跌10.51%及9.16%。

國指本周累跌1.53%或135點，跌幅是2月28日後最大，當時收市跌幅為2.88%；國指連跌2周，對上一次連跌2周，是1月10日；本周表現最佳的是新奧能源（2688），累升9.69%，其次為中國財險（2328）及華潤啤酒（0291），分別升8.71%及4.99%。而表現最差的是安踏（2020），累跌10.76%，其次為理想（2015）及小鵬（9868），分別跌10.51%及9.34%。

科指本周累跌4.1%或241點，跌幅是2月28日後最大，當時收市跌幅為4.97%；科指連跌2周，對上一次連跌2周，是1月10日；本周表現最佳的是騰訊音樂－ＳＷ（1698），累升14.3%，其次為ASMPT（0522）及攜程（9961），分別升3.67%及3.53%。而表現最差的是金蝶（0268），累跌13.74%，其次為理想（2015）及小鵬（9868），分別跌10.51%及9.34%。

午後消息股表現

先機企業（0176）延遲刊發2024年度業績 股份料於4月1日起停牌。收報0.016元，無升跌。

招金礦業（1818）全年升111.4% 末期息增至0.05元人幣。收報15.04元，跌5.88%。

華潤飲料（2460）去年多賺23% 末期息連特息派0.483元人幣。收報14.66元，升0.96%。

中國建築（3311）去年多賺2.1% 末期息維持28.5仙。收報11.68元，跌8.32%。

今早及隔晚消息股表現

花旗下調長和（0001）目標價 維持「買入」評級。收報43.25元，跌3.57%。

中銀航空租賃（2588）：出售四架波音777-300ER飛機。收報62.45元，跌0.24%。

匯控（0005）發行8億新加坡元永久後償或有可轉換證券。收報88.6元，跌1.34%。

維昇藥業（2561）上市，定價68.8元。創上市新高，見69.15元，創上市新低，見64.8元，收報68.8元，無升跌。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，美團（3690）收報167.6元，跌0.3%。

蔚來（9866）收報35.9元，跌8.77%。

交行（3328）收報7.01元，無升跌。

神華（1088）收報31.35元，跌0.95%。

國藥（1099）收報19.38元，跌1.32%。

中石化（0386）收報4.25元，跌0.47%。

名創優品（9896）收報39.5元，跌3.3%。

翰森製藥（3692）收報20.1元，跌5.63%。

布魯可（0325）收報120元，升1.87%。

華晨中國（1114）收報2.74元，跌2.84%。

希瑪醫療（3309）創上市新低，見1.62元，收報1.63元，跌2.98%。

中遠海控（1919）收報11.98元，跌2.6%。

中遠海運港口（1199）收報4.78元，跌2.25%。

地平線機器人－Ｗ（9660）收報7.59元，升0.8%。

微盟集團（2013）收報2.3元，升2.22%。

紫金礦業（2899）收報17.28元，跌4.95%。

協鑫科技（3800）發盈警料去年盈轉虧，虧損48億人幣，董事自願減薪。收報1.05元，跌3.67%。

中移動（0941）全年多賺5%，派息2.49元。中移動料今年資本開支削至1512億元人幣，算力投資佔373億。收報83.55元，升0.06%。

吉利（0175）：不會放棄燃油車，無意配股融資。收報17.2元，跌5.7%。

載通（0062）去年少賺53%末期息維持0.5元，將爭取在北部都會區提供服務。收報8.54元，升0.47%。

稻香（0573）盈警，料去年轉蝕最多5800萬元。創上市新低，見0.4元，收報0.415元，跌5.68%。

國泰（0293）今年首2個月載客量升25%至441萬人次。收報10.54元，跌0.19%。

恒地（0012）去年少賺32%末期息1.3元，核心盈利升1%。收報22.6元，跌1.74%。

越秀服務（6626）去年盈利跌28%，末期息8.3港仙。收報2.95元，跌13.49%。

長和（0001）無提售港口及巴拿馬碼頭營運，風險披露指港口在許多國家受政府管制。長和全年呈報盈利趺27%至170.88億，每股末期息1.514元。長和45年老臣子麥理思退任非執董，續任特別顧問。收報43.25元，跌3.57%。

長實（1113）去年盈利跌21%至136.6億，末期息削17%至每股1.35元。收報31.7元，跌5.79%。

晶苑國際（2232）去年多賺23%，末期息連特別息派24.5仙。收報5.71元，升6.53%。

百信國際（0574）股份虛假交易案進一步押後至5月中提堂。收報0.04元，無升跌。

恒地（0012）去年少賺32%，末期息維持1.3元。收報22.6元，跌1.74%。

德益控股（9900）被證監點名股權高度集中，街貨僅佔7.2%。收報14.4元，跌16.96%。

恒基發展（0097）委任徐閔為獨立非執董。恒基發展全年虧損擴大至1.2億，不派息。收報0.14元，跌3.45%。

據報就下調最低上落價位，港交所（0388）發布測試安排通告。收報361元，跌2.27%。

快狗打車（2246）料全年虧損收窄。收報0.52元，升1.96%。

破頂股表現

破頂股包括，高偉電子（1415）創上市新高，見33.6元，收報32.25元，升8.22%；貝克微（2149）創上市新高，見35.3元，收報34.9元，升8.89%；賽迪顧問（2176）創上市新高，見1.18元，收報1.15元，升1.77%；連連數字（2598）創上市新高，見11.96元，收報11.96元，升6.98%；衛龍美味（9985）創上市新高，見14.1元，收報12.86元，跌4.6%；泡泡瑪特（9992）創上市新高，見139.8元，收報134.3元，升0.22%；中國移動－Ｒ（80941）創上市新高，見79.8元，收報78.25元，升0.19%；重塑能源（2570）創上市新高，見316.2元，收報244元，跌3.4%；佑駕創新（2431）創上市新高，見36.6元，收報32元，跌6.71%；健康之路（2587）創上市新高，見31.5元，收報29.2元，升17.51%；腦動極光（6681）創上市新高，見7.32元，收報6.97元，跌0.57%；維昇藥業（2561）創上市新高，見69.15元，創上市新低，見64.8元，收報68.8元，無升跌；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見9138元，收報9134.7元，跌0.03%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1114.7元，收報1113.6元，跌0.07%；ＧＸ日本全球領導（3150）創上市新高，見68.56元，收報68.08元，跌0.67%；萬洲（0288）創52周高，見6.87元，收報6.76元，跌0.29%；中華汽車（0026）創52周高，見60.2元，收報59.85元，升0.17%；中國北大荒（0039）創52周高，見0.116元，收報0.107元，跌0.93%；首佳科技（0103）創52周高，見0.475元，收報0.465元，跌1.06%；先施（0244）創52周高，見0.26元，收報0.23元，升3.6%；中國星集團（0326）創52周高，見1.24元，收報1.24元，升24%；大新金融（0440）創52周高，見34.75元，收報34.25元，升0.74%；中國華星（0485）創52周高，見0.163元，收報0.14元，跌11.39%；中國高精密（0591）創52周高，見0.27元，收報0.265元，升1.92%。

破頂指數成份股包括，萬洲（0288）創52周高，見6.87元，收報6.76元，跌0.29%。

破底股方面

18隻股份創上市新低，其中十隻包括，瀛晟科學（0209）低見0.15元，收報0.158元，跌6.51%；稻香控股（0573）低見0.4元，收報0.415元，跌5.68%；富臨集團控股（1443）低見0.108元，收報0.108元，跌1.82%；京基金融國際（1468）低見0.21元，收報0.213元，跌4.48%；聯洋智能控股（1561）低見0.076元，收報0.079元，跌4.82%；多牛科技（1961）低見0.38元，收報0.42元，跌9.68%；智欣集團控股（2187）低見0.48元，收報0.485元，跌6.73%；維珍妮（2199）低見1.67元，收報1.78元，跌1.11%；百果園集團（2411）低見0.92元，收報0.94元，無升跌；出門問問（2438）低見0.38元，收報0.39元，跌2.5%。

32隻股份創52周低，其中十隻包括，零在科技金融（0093）低見0.5元，收報0.54元，跌8.47%；綠景中國地產（0095）低見0.27元，收報0.27元，跌10%；香港生力啤（0236）低見0.75元，收報0.77元，無升跌；領航醫藥生物科技（0399）低見0.168元，收報0.177元，升1.72%；鴻興印刷集團（0450）低見0.95元，收報0.98元，跌2%；天元醫療（0557）低見0.455元，收報0.455元，無升跌；梧桐國際（0613）低見0.147元，收報0.15元，跌3.85%；彩星集團（0635）低見0.5元，收報0.55元，無升跌；長盈集團（控股）（0689）低見0.017元，收報0.018元，無升跌；FUTURE BRIGHT（0703）低見0.121元，收報0.123元，跌6.82%。

異動股

上升異動股，包括，開拓藥業－Ｂ（9939）創52周高，見1.8元，收報1.72元，升50.88%；長城微光（8286）收報0.11元，升48.65%；彭順國際（6163）收報0.25元，升45.35%；烯石電車新材料（6128）收報0.075元，升33.93%；紫荊國際金融（8340）收報0.265元，升32.5%；新耀萊（0970）收報0.63元，升31.25%；經發物業（1354）收報26.2元，升26.88%；冠均國際控股（1629）收報0.164元，升26.15%；冠轈控股（1872）收報1.75元，升25.9%；CLASSIFIED GP（8232）創52周高，見0.8元，收報0.8元，升25%；中國星集團（0326）創52周高，見1.24元，收報1.24元，升24%。

下跌異動股，包括，中國數字視頻（8280）收報0.067元，跌29.47%；龍皇集團（8493）收報0.065元，跌25.29%；元亨燃氣（0332）收報0.019元，跌24%；雋泰控股（0630）收報0.055元，跌22.54%；中國恒天立信國際（0641）收報0.24元，跌20%；中國順客隆（0974）收報0.7元，跌18.6%；中港石油（0632）收報0.405元，跌18.18%；啓明醫療－Ｂ（2500）收報2.75元，跌17.17%；德益控股（9900）收報14.4元，跌16.96%。

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