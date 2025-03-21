文章日期：2025年3月21日 16:32
美團（3690）公布截至去年12月31日止去年第四季溢利約62.2億元（人民幣，下同），按年升1.8倍，比市場預期第四季淨利潤79.4億元遜色，收入約885億元，按年升20.1%，經調整EBITDA 約115.2億元，升2倍，經調整溢利淨額約98.5億元，升約1.2倍。
去年全年溢利約358億元，升約1.58倍，每股盈利5.85元，收入約3376億元，升約22%，毛利約1298億元，升33.5%。經調整EBITDA約491億元，升1倍，經調整溢利淨額437.7億元，升88%。
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