大市全日沽空金額530.12億元，較上日增加14.21%，沽空金額佔大市成交比率由上日的15.74%降至15.63%。
沽空金額最多股份為，盈富基金（2800）55.69億元，較上日增加84%，沽空比率由上日的23.97%，升至27.91%。上日流通股份減0.54%，至63.99億個，是3月19日後最少，當日達64.34億個。
南方恒生科技（3033）上日流通股份增0.65%，至77.88億個，是2月17日後最多，當日達79.06億個。
恒生中國企業（2828）上日流通股份增1.49%，至3.93億個，是3月14日後最多，當日達3.93億個。
沽空增幅最多的股份為，陽光保險（6963）增加285573.23%，至6339.08萬元；沽空減幅最多的股份為，ＦＩ二南方恒指（7500）減少98.66%，至74.09萬元。
藍籌當中，沽空比率最高的是港鐵（0066）沽空比率50.08%。科指股沽空比率最高的是蔚來（9866）沽空比率49.57%。
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