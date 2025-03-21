moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

全日沽空金額增14% 盈富沽空增84%

大市全日沽空金額530.12億元，較上日增加14.21%，沽空金額佔大市成交比率由上日的15.74%降至15.63%。

沽空金額最多股份為，盈富基金（2800）55.69億元，較上日增加84%，沽空比率由上日的23.97%，升至27.91%。上日流通股份減0.54%，至63.99億個，是3月19日後最少，當日達64.34億個。

南方恒生科技（3033）上日流通股份增0.65%，至77.88億個，是2月17日後最多，當日達79.06億個。

恒生中國企業（2828）上日流通股份增1.49%，至3.93億個，是3月14日後最多，當日達3.93億個。

沽空增幅最多的股份為，陽光保險（6963）增加285573.23%，至6339.08萬元；沽空減幅最多的股份為，ＦＩ二南方恒指（7500）減少98.66%，至74.09萬元。

藍籌當中，沽空比率最高的是港鐵（0066）沽空比率50.08%。科指股沽空比率最高的是蔚來（9866）沽空比率49.57%。

其餘請看附圖。

其他報道

恒指收市跌530點 兩日挫1081點 成交3390億元兩周最多 北水轉流入 佔比6周低

北韓成全球比特幣第三大國 被指靠駭客竊取 總值89億元

富途謝志堅：富途過往於合規框架內做新股融資 歡迎證監新通函

銀河證券維持恒地「增持」評級　目標價微調至27元

GUM ：3月強積金人均暫賺3300元 年初至今累計回報14429元

長實旗下長江中心二期出租率僅20% 或會減租

滬深三大指數連跌三個交易日 滬指全周跌1.6%

匯豐委德銀前高層陳佩君任環球私人銀行北亞及香港區主管

大公報評論「某知名港企」賣港口 引《基本法》第二十三條立法原則 指違法

報告：中國富裕家庭去年減少28萬人幣消費

港投陳家齊：伙賽昉科技推進香港RISC-V產業發展

【有片：埋身擊】英鎊兌美元高位受壓 料短期或調整向下

先機企業延遲刊發2024年度業績 股份料於4月1日起停牌

半日沽空金額增8% 盈富沽空增1.5倍 南方恒生科技街貨1個月最多