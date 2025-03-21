富途表示，未來「牛牛AI」甚至可以直接應用戶要求，迅速從證券裡篩選出合適的投資目標供參考，而有投資目標後，投資者可以進一步深入解讀，並比較每一隻個股、制定投資策略，及選擇投資時機。

富途續指，對於進階投資者，富途未來亦將推出高度智能化的解決方案AI AlgoTrading（AI 程式交易），為零售投資者提供低門檻、低成本的量化交易工具，以AI驅動搭建策略，客戶無須時刻盯盤也能按照策略預期進行自動化交易。

富途認為，要建成對投資者有價值的投資AI模型，需要高質素的後天訓練。後續訓練「牛牛AI」的過程中，除了外部公開資料，富途還會使用平台強大資訊儲備，包括詳盡的行情數據，涵蓋基本面、資金、技術面走勢、宏觀數據等多重指標。

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