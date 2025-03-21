希瑪醫療（3309）公布截至去年12月31日止年度虧損約1. 35億元，2023年度純利6199萬元，每股虧損10. 96仙，派末期股息每股2仙， 而虧損因去年為內地眼科業務及香港醫療服務錄非流動資產減值虧損 1.28億元，而經調整EBITDA約3.44億元，升2.5% 。