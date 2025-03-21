文章日期：2025年3月21日 18:25
希瑪醫療（3309）公布截至去年12月31日止年度虧損約1.35億元，2023年度純利6199萬元，每股虧損10.96仙，派末期股息每股2仙，而虧損因去年為內地眼科業務及香港醫療服務錄非流動資產減值虧損1.28億元，而經調整EBITDA約3.44億元，升2.5%。
集團收益19.1億元，跌0.6%，因缺乏COVID-19相關醫療耗材收益，核心醫療服務收益升0.5%，毛利5.27億元，跌14.8%，毛利率27.6%，跌4.6個百分點。於去年底，集團現金約4.2億元。
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