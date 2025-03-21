蔚來（9866）公布，去年第四季收入總額按年增15.2%至197.03億元（人民幣，下同），虧損71.32億元，2023年則虧損55.93億元。
期內，汽車銷售額按年升13.2%至174.76億元，汽車毛利率增1.2個百分點至13.1%。整體毛利率升4.2個百分點至11.7%。經營虧損按年收窄8.9%至60.33億元，扣除股權激勵費用，經調整經營虧損收窄8.5%至55.44億元。
展望今年首季，汽車交付量介乎4.1萬至4.3萬輛，按年增加約36.4%至約43.1%。收入總額介乎123.67億元至128.59億元之間，按年增長約24.8%至約29.8%。
董事長兼首席執行官李斌表示，螢火蟲品牌的車型將於4月正式上市並開始交付，為公司未來拓展國際市場發揮關鍵作用。
首席財務官曲玉指，去年第四季儘管樂道L60處於生產初期，公司仍實現了13.1%的汽車毛利率。售後服務規模和盈利能力的持續提升，及技術服務的增長，推動其他銷售產生正向季度毛利。展望今年，公司將更加注重通過技術進步降低成本、優化經營效率及推動規模化增長以提高盈利能力。
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