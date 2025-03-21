文章日期：2025年3月21日 18:07
合富輝煌（0733）公布，委任碧桂園服務（6098）財務管理中心副總經理李波及碧桂園生活服務法務內控部總經理李富強為非執董，自3月21日起生效。
同時，高斌因希望投放更多時間於其他個人事務，已辭任公司的執行董事及總裁；及黃鵬因希望投放更多時間於處理碧桂園服務事務，已辭任公司的非執行董事。
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