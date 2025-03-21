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七牛智能去年經調整虧損擴至1.27億人幣 收益升8%

七牛智能（2567）公布截至去年12月31日止年度虧損約4.59億元（人民幣，下同），比2023年度虧損3.24億元擴大，因可轉換可贖回優先股公平值虧損擴大至2.94億元所拖累，而經調整虧損1.27億元，比2023年度相關虧損1.15億元上升，不派末期股息。

集團收益14.37億元，升7.7%，毛利2.84億元，升1.28%，毛利率19.8%，跌1.2個百分點，因網絡及帶寬成本上升。至於研發費用增加23.1%至約1.58億元，主要由於增加與APaaS及人工智能相關研發項目的投資。於去年12月31日，集團的MPaaS及APaaS客戶的數量分別達約8.26萬及2901名。

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