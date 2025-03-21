集團收益14.37億元，升7.7%，毛利2.84億元，升1. 28%，毛利率19.8%，跌1.2個百分點， 因網絡及帶寬成本上升。至於研發費用增加23.1%至約1. 58億元， 主要由於增加與APaaS及人工智能相關研發項目的投資。 於去年12月31日，集團的MPaaS及APaaS客戶的數量分別達約8. 26萬及2901名。

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