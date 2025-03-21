對於去年交行純利按年上升0.93%，周萬阜指今年仍面對需求不足、息差收窄、風險隱患較多的經營環境，營收利潤續存壓力，不過同時有利因素增加，該行將加強淨息差管理，今年新增貸款目標較去年增長，另外手續費收入則可望回應股樓回穩推動相關手續費收入、利息下降帶動資產管理產品、而保險報行合一影響按年下跌減退，帶來邊際改善。

去年交行不良貸款率按年下跌0.02個百分點至1.31%，副行長顧斌表示，今年資產質量管控還是面臨一定壓力，包括部分房地產企業內生現金流未完全恢復、項目銷售未完全回暖，部分貸款評級有下遷至不良的壓力；零售貸款風險整體增加，預計對整體的資產質量也會帶來一定壓力；國際形勢亦可能沖擊部分企業，需要防範外部影響。

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