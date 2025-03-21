交通銀行（3328）去年淨利息收益率按年下跌0.01個百分點至1.27厘，副行長周萬阜指過去兩年銀行承受較大淨息差壓力，今年息差仍面臨一定下行壓力，但認為情况會較過去兩年為佳。內地推出刺激經濟政策，將帶動「兩重」建設、「兩新」消費等相關領域貸款需求上升，人民銀行推出適度寬鬆亦會改善負債，當局推出消費、科技的政策工具有助獲得低成本資金，另外存息自律機構作用將更為強化，有助穩定收益。
對於去年交行純利按年上升0.93%，周萬阜指今年仍面對需求不足、息差收窄、風險隱患較多的經營環境，營收利潤續存壓力，不過同時有利因素增加，該行將加強淨息差管理，今年新增貸款目標較去年增長，另外手續費收入則可望回應股樓回穩推動相關手續費收入、利息下降帶動資產管理產品、而保險報行合一影響按年下跌減退，帶來邊際改善。
去年交行不良貸款率按年下跌0.02個百分點至1.31%，副行長顧斌表示，今年資產質量管控還是面臨一定壓力，包括部分房地產企業內生現金流未完全恢復、項目銷售未完全回暖，部分貸款評級有下遷至不良的壓力；零售貸款風險整體增加，預計對整體的資產質量也會帶來一定壓力；國際形勢亦可能沖擊部分企業，需要防範外部影響。
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