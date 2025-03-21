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路勁去年虧損擴大至41億 續不派息

路勁（1098）公布，2024年虧損為41.22億元，較2023年虧損39.62億元擴大，每股虧損為5.5元，維持不派末期息。

去年集團的收入55.37億元，按年跌57.65%﹔毛虧損為139億元﹔全年物業銷售額為124.62億元人民幣，按年跌54.93%﹔物業交付額為315.92億元人民幣，按年跌0.19%。

集團高速公路項目去年路費收入24.4億元，撇除已出售內地高速公路業務的影響後，印尼高速公路項目路費收入為17.65億元，按年增5.88%。截至2024年底淨負債比率為55%，按年跌8個百分點。集團銀行結存及現金為42.74億元。

2024年路勁在內地實現物業銷售額合共92.79億元人民幣，其中簽訂銷售合同額為87.02億元人民幣及銷售協議待轉合同為5.77億元人民幣。長三角地區及渤海灣地區為主要銷售區域。

集團指，考慮當前經濟及銷售恢復趨勢暫未明確，民企融資窗口仍未恢復，拿地決策非常謹慎。集團為預留資金償還貸款及支持日常運作，暫停參與拍地，故此年內未獲取新項目或地塊。截至2024年底土地儲備約為259萬平方米，其中，已銷售但未交付的面積約為43萬平方米。

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