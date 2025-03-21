中國人民銀行貨幣政策委員會今年第一季度例會已於本月18日召開 ，由行長兼貨幣政策委員會主席潘功勝主持，會議認為， 要實施適度寬鬆的貨幣政策，加強逆周期調節， 更好發揮貨幣政策工具的總量和結構雙重功能，加大貨幣財政政策協 同配合，保持經濟穩定增長和物價處於合理水平。