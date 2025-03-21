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人行貨幣政策委員會建議加大貨幣政策調控強度 擇機降準降息

中國人民銀行貨幣政策委員會今年第一季度例會已於本月18日召開，由行長兼貨幣政策委員會主席潘功勝主持，會議認為，要實施適度寬鬆的貨幣政策，加強逆周期調節，更好發揮貨幣政策工具的總量和結構雙重功能，加大貨幣財政政策協同配合，保持經濟穩定增長和物價處於合理水平。

會議研究下階段貨幣政策主要思路，建議加大貨幣政策調控強度，提高貨幣政策調控前瞻性、針對性、有效性，根據國內外經濟金融形勢和金融市場運行情況，擇機降準降息。保持流動性充裕，引導金融機構加大貨幣信貸投放力度，使社會融資規模、貨幣供應量增長同經濟增長、價格總水平預期目標相匹配。強化央行政策利率引導，完善市場化利率形成傳導機制，發揮市場利率定價自律機制作用，加強利率政策執行和監督。

會議又研究深化金融供給側結構性改革相關工作，指出要引導大型銀行發揮金融服務實體經濟主力軍作用，推動中小銀行聚焦主責主業，支持銀行補充資本，共同維護金融市場的穩定發展。

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