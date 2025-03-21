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中煤能源去年純利跌10% 派息0.258元人幣

中煤能源（1898）公布截至去年12月31日止年度純利181.56億元（人民幣，下同），跌10%，每股盈利1.37元，建議派末期股息每股0.258元。

集團收入約1894億元，跌1.9%，但銷售成本升至約1514.77億元，拖累毛利跌8.8%，至379億元，EBITDA約405億元，跌9.3%， 經營活動現金淨流入341億元，資本負債比率下降3.6個百分點至24.9%。

集團去年自產商品煤產量約1.37億噸，增長2.5%；銷量1.37億噸，增長2.8%，煤機產值103.5億元，同口徑增加6.4億元、增長6.6%；累計簽訂合同額增長2%。

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