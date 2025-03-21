集團收入約1894億元，跌1.9%， 但銷售成本升至約1514.77億元，拖累毛利跌8.8%，至3 79億元，EBITDA約405億元，跌9.3%， 經營活動現金淨流入341億元，資本負債比率下降3. 6個百分點至24.9%。

集團去年自產商品煤產量約1.37億噸，增長2.5%；銷量1. 37億噸，增長2.8%，煤機產值103.5億元， 同口徑增加6.4億元、增長6.6%；累計簽訂合同額增長2%。

其他報道

多想雲去年虧損1.86億元人幣 不派息

人行貨幣政策委員會建議加大貨幣政策調控強度 擇機降準降息

七牛智能去年經調整虧損擴至1.27億人幣 收益升8%

本港上季信用卡交易額2714億元升11% 信用卡總數升6%

路勁去年虧損擴大至41億 續不派息

交行：今年淨息差壓力仍存 惟較過去兩年佳

希瑪醫療去年減值累盈轉蝕1.35億元 派息2仙

合富輝煌委任碧服李波及李富強為非執董

蔚來去年第四季毛利率升13% 經營虧損收窄至60.3億人幣

富途宣布接入DeepSeek 推「牛牛AI」助投資者投資

世茂集團發盈警 料去年虧損擴大至最多439億人幣

小鵬在港推出X9 聯席總裁：已向香港政府申請遙控泊車許可

名創優品去年多賺16% 末期息8.17美仙

交通銀行去年多賺0.93% 末期息0.197元人幣

【久利生專欄】和黃做刁如何在商言商？

證監會行政總裁梁鳳儀訪京 拜訪國家財政部

中遠海運港口去年盈利跌半成 息14.2仙削7%

全日沽空金額增14% 盈富沽空增84%

恒指收市跌530點 兩日挫1081點 成交3390億元兩周最多 北水轉流入 佔比6周低

美團去年第四季溢利62億人幣升1.8倍 全年多賺1.6倍

北韓成全球比特幣第三大國 被指靠駭客竊取 總值89億元

富途謝志堅：富途過往於合規框架內做新股融資 歡迎證監新通函

銀河證券維持恒地「增持」評級 目標價微調至27元