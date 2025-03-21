期內，數字營銷服務按年增86.4%至14.40億元，內容營銷服務升0.8%至3.18億元。值得留意是，截至去年底，公司淨流動資產為3.96億元，但由於當前經濟環境下客戶結算時間延長，貿易應收款賬面總值增至8.03億元。

為緩解流動性壓力，公司已與銀行及其他金融機構溝通，加強信用控制政策，並採取措施加快從客戶處收取大額款項，以及控制行政及財務成本，包括優化債務結構、建立預算及控制標準以及限制資本支出。

展望前景，公司表示，中國居民及中國政府均開始更注重個人健康及推廣運動賽事，加大對線下賽事的步伐，快速擴張線下整合營銷賽事藍圖，把規模做到最大化，預期未來內容營銷服務將持續發展。同時，公司會重點圍繞社交性媒體繼續發力，拿下小紅書、騰訊一級代理商資質，提高品效合一解決方案服務，提高媒體的運營能力，提高流量的優化能力，並且加大拓展AI（人工智能）科技賦能營銷的能力。

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