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港股ADR升63點 夜期低水33點 比亞迪、舜宇、康師傅等業績

美股向上，港股ADR升63點或0.27%，報23753點，即月恒指夜期升55點，報23657點，夜期低水33點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.63%，折合報510.84元；阿里巴巴（9988）跌1.29%，折合報131.3元；美團（3690）跌5.11%，折合報158.64元；匯控（0005）升0.38%，折合報89.9元；建行（0939）升0.45%，折合報6.89元。

道期現跌0.811%；標期現跌0.78%；納期現跌1.15%。日本東證指數現跌0.11%；韓國KOSPI指數現跌0.16%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.19%。

VIX指數隔晚跌2.62%或0.52點，報19.28點。

紐油現升0.04%或0.03美元，報68.31美元；布油現升0.01%或0.01美元，報72.17美元；金價現升0%或0.25美元，報3022.4美元；LME 銅期貨隔晚跌0.81%或81美元，報9855.5美元。比特幣現升1.35%或1154.14美元，報86275.71美元；美國10年期債息現升0.49%或0.0211厘，報4.2673厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，比亞迪（1211）、舜宇（2382）、比亞迪電子（0285）、康師傅（0322）、中國太平（0966）、融創服務（1516）、遠洋服務（6677）、星島（1105）、建滔集團（0148）、建滔積層板（1888）、海螺環保（0587）、海螺（0914）、科笛－Ｂ（2487）等。

國藥（1099）全年少賺22%，派息0.68元。

招金（1818）折讓約5%配股，籌19億。

高速傳動（0658）預告去年勁蝕逾65億人幣，涉違法事宜致鉅額減值。

中石化（0386）去年純利跌17%，派末期息0.14元。

匯控（0005）艾橋智：近年在內地新增投入數十億元人幣。

美團（3690）旗下Keeta向指定外賣平台帳戶提供每月350元優惠券。

中遠海控（1919）去年純利492億人幣升1倍，貨量整體呈溫和增長。

紫金礦業（2899）去年純利320億人幣升52%。

中國神華（1088）去年純利624億人幣跌3%，煤炭及售電價格下跌拖累。

重慶銀行（1963）去年盈利51億人幣多賺4%，手續費及佣金淨收入升1倍。

比亞迪（1211）王傳福：騰勢汽車將登陸歐洲市場。

中煤能源（1898）去年純利跌10%，派息0.258元人幣。

多想雲（6696）去年虧損1.86億元人幣 不派息。

七牛智能（2567）去年經調整虧損擴至1.27億人幣，收益升8%。

路勁（1098）去年虧損擴大至41億，續不派息。

交通銀行（3328）去年多賺0.93%，末期息0.197元人幣。交行：今年淨息差壓力仍存，惟較過去兩年佳。

希瑪醫療（3309）去年減值累盈轉蝕1.35億元，派息2仙。

合富輝煌（0733）委任碧服李波及李富強為非執董。

蔚來（9866）去年第四季毛利率升13%，經營虧損收窄至60.3億人幣。

世茂集團（0813）發盈警，料去年虧損擴大至最多439億人幣。

小鵬（9868）在港推出X9，聯席總裁：已向香港政府申請遙控泊車許可。

名創優品（9896）去年多賺16%，末期息8.17美仙。

中遠海運港口（1199）去年盈利跌半成，息14.2仙削7%。

 

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