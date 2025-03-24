恒指今早高開59點或0.26%，報23749點，大市成交金額81億元；國指今早高開28點或0.33%，報8770點。恒生科技指數開市報5664點，升0.45%。上升股份比例為10.01%，下跌為5.96%，無升跌為84.01%。