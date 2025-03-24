恒指今早高開59點或0.26%，報23749點，大市成交金額81億元；國指今早高開28點或0.33%，報8770點。恒生科技指數開市報5664點，升0.45%。上升股份比例為10.01%，下跌為5.96%，無升跌為84.01%。
藍籌42隻升，17隻下跌，24隻無升跌。比亞迪電子（0285）升2.43%，報48.4元，是升幅最大的藍籌，美團（3690）跌2.74%，報163元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股20隻升，5隻下跌，5隻無升跌。升幅最大的是地平線機器人－Ｗ（9660）開市報7.8元，升2.77%；跌幅最大的是美團（3690）開市報163元，跌2.74%。
恒指續低於20天線(23776.5點)。科指續低於20天線(5826.21點)。
花旗：蔚來（9866）第一季汽車利潤率將下滑 下調目標價。開市報35.9元，無升跌。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，比亞迪（1211）開市報399.8元，升2.09%。
舜宇（2382）開市報84.65元，升0.06%。
比亞迪電子（0285）開市報48.4元，升2.43%。
康師傅（0322）開市報13元，升0.93%。
中國太平（0966）開市報12.36元，跌0.16%。
融創服務（1516）開市報1.63元，無升跌。
遠洋服務（6677）無成交，報0.63元。
星島（1105）無成交，報0.229元。
建滔集團（0148）開市報22.45元，升0.45%。
建滔積層板（1888）無成交，報9.22元。
海螺環保（0587）無成交，報0.62元。
海螺（0914）開市報23.3元，跌1.27%。
科笛－Ｂ（2487）無成交，報5.9元。
國藥（1099）全年少賺22%，派息0.68元。開市報19.2元，跌0.93%。
招金（1818）折讓約5%配股，籌19億。開市報14.5元，跌3.59%。
高速傳動（0658）預告去年勁蝕逾65億人幣，涉違法事宜致鉅額減值。無成交，報0.89元。
中石化（0386）去年純利跌17%，派末期息0.14元。開市報4.16元，跌2.12%。
匯控（0005）艾橋智：近年在內地新增投入數十億元人幣。開市報88.6元，無升跌。
美團（3690）旗下Keeta向指定外賣平台帳戶提供每月350元優惠券。開市報163元，跌2.74%。
中遠海控（1919）去年純利492億人幣升1倍，貨量整體呈溫和增長。開市報12.3元，升2.67%。
紫金礦業（2899）去年純利320億人幣升52%。開市報17.54元，升1.5%。
中國神華（1088）去年純利624億人幣跌3%，煤炭及售電價格下跌拖累。開市報31.55元，升0.64%。
重慶銀行（1963）去年盈利51億人幣多賺4%，手續費及佣金淨收入升1倍。開市報6.73元，跌1.03%。
比亞迪（1211）王傳福：騰勢汽車將登陸歐洲市場。開市報399.8元，升2.09%。
中煤能源（1898）去年純利跌10%，派息0.258元人幣。開市報8.13元，升0.12%。
多想雲（6696）去年虧損1.86億元人幣 不派息。無成交，報4.41元。
七牛智能（2567）去年經調整虧損擴至1.27億人幣，收益升8%。無成交，報0.96元。
路勁（1098）去年虧損擴大至41億，續不派息。無成交，報1.11元。
交通銀行（3328）去年多賺0.93%，末期息0.197元人幣。交行：今年淨息差壓力仍存，惟較過去兩年佳。無成交，報7.01元。
希瑪醫療（3309）去年減值累盈轉蝕1.35億元，派息2仙。無成交，報1.63元。
合富輝煌（0733）委任碧服李波及李富強為非執董。無成交，報0.415元。
蔚來（9866）去年第四季毛利率升13%，經營虧損收窄至60.3億人幣。開市報35.9元，無升跌。
世茂集團（0813）發盈警，料去年虧損擴大至最多439億人幣。開市報0.95元，跌2.06%。
小鵬（9868）在港推出X9，聯席總裁：已向香港政府申請遙控泊車許可。開市報85元，升1.8%。
名創優品（9896）去年多賺16%，末期息8.17美仙。開市報37.6元，跌4.81%。
中遠海運港口（1199）去年盈利跌半成，息14.2仙削7%。開市報4.89元，升2.3%。
破頂股包括，龍記集團（0255）創52周高，見1.46元，開市報1.46元，升14.96%；冠轈控股（1872）創52周高，見1.85元，開市報1.85元，升5.71%；和鉑醫藥－Ｂ（2142）創52周高，見9元，開市報9元，升14.94%；易鑫集團（2858）創52周高，見1.76元，開市報1.76元，升2.33%。
創52周低，易大宗（1733）低見0.97元，開市報0.97元，跌2.02%。
異動股
上升異動股，包括，龍記集團（0255）創52周高，見1.46元，開市報1.46元，升14.96%；和鉑醫藥－Ｂ（2142）創52周高，見9元，開市報9元，升14.94%；盛良物流（8292）開市報0.225元，升14.8%；誼礫控股（0076）開市報0.29元，升13.73%；利基控股（0240）開市報1.06元，升9.28%；力天影業（9958）開市報0.118元，升9.26%；方舟健客（6086）開市報5.86元，升8.12%；心通醫療－Ｂ（2160）開市報1.19元，升7.21%；中油燃氣（0603）開市報0.17元，升6.25%；亨鑫科技（1085）開市報1.44元，升5.88%；冠轈控股（1872）創52周高，見1.85元，開市報1.85元，升5.71%。
下跌異動股，包括，微盟集團（2013）開市報1.96元，跌14.78%；現代健康科技（0919）開市報0.085元，跌11.46%；福森藥業（1652）開市報0.26元，跌10.34%；濱海投資（2886）開市報1.08元，跌8.47%；匯財金融投資（8018）開市報0.049元，跌7.55%；弘陽服務（1971）開市報0.39元，跌7.14%；祖龍娛樂（9990）開市報1.73元，跌6.99%；開拓藥業－Ｂ（9939）開市報1.61元，跌6.4%；智雲健康（9955）開市報1.3元，跌5.8%；吉星新能源（3395）開市報0.099元，跌5.71%；天寶集團（1979）開市報1.89元，跌5.5%。
港股ADR升63點 夜期低水33點 比亞迪、舜宇、康師傅等業績