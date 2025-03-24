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京東：港島運營中心正式運作 新增逾100名快遞員

京東（9618）公布，3月24日京東快遞港島運營中心正式投入運營，標誌著京東快遞在香港的快遞網絡覆蓋能力和服務效率再上新台階。該中心位於柴灣，佔地超過10,000平方呎，配備自動化分揀設備，預計整體分揀效率將提升2倍。

與此同時，京東快遞港島運營中心將新增超 100名快遞員，針對港島密集的住宅區與商業樓宇實現全面覆蓋，確保核心區域訂單最快4小時送達，夜間派送服務延長至22點,滿足用戶即時需求。

去年京東 11.11 期間,憑藉與香港郵政的戰略合作,京東快遞用戶可選擇在全港 200餘個本地郵政局及智郵站自提包裹，進一步延伸服務觸達範圍。

京東指，自2023年10月在港升級快遞服務以來，京東快遞持續深化香港市場布局，已先後在觀塘、葵青、沙田及元朗設立四個運營中心。

另外，京東快遞港島運營中心首次引入自動化分揀設備。該運營中心負責人介紹，在以往的配送流程中，貨物送到站點後，由快遞小哥手動挑選屬於自己派送區域的貨物，「投入這套自動化分揀系統後，結合京東物流多維度數據採集和預分揀技術，將貨物自動分揀到快遞員配送的路區,貨物分揀更加高效準確，分揀效率預計提升2倍以上。

 

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