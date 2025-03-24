moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

京東燒錢攻港 一件包郵 買貴就賠

京東（9618）攻港再有大動作，京東今日在香港舉辦媒體發布會，宣布正式啟動新一輪布局加碼，面向香港消費者，推出「買貴就賠」服務，覆蓋京東自營全品類商品；同時，針對家電類商品首次開啟大規模補貼，並提供自營家電「30天包退、 180天有壞換新」、「一件包郵」等優質服務，進一步提升香港消費者的購物體驗。

京東指，香港消費者對內地優質品牌、高性價比商品表現出強烈的購買意願，品類需求也更加多元，京東依托於多年來積累沉澱的供應鏈基礎設施優勢，將透過持續地布局，為香港消費者帶來更豐富的商品、更實惠的價格、更優質的服務。特別是針對家電類商品，作為公司一直以來的優勢品類，有信心把價格做到全港最低。

此外，為給香港消費者帶來更多驚喜福利，即日起京東 APP 香港站更啟動了瓜分 「總值百萬優惠券」活動，消費者在活動期間下單，購物金額滿188元人民幣（下同）即可參與抽獎，有機會獲得價值10,000元的無門檻優惠券，可以直接用於消費。另外金首次下載京東APP的香港新用戶，京東也將提供價值600元人民幣的新人專屬禮包等福利。

京東指，作為一家港股上市公司，持續深耕香港消費市場。去年9月，京東宣布在香港市場加大投入，初期斥資15億元，用於商品價格、物流補貼及服務優化，長期投入不設上限。

目前，香港消費者在京東選購自營商品，消費滿188元，即可享受免費送貨上門、最快次日達的購物體驗。

近年來「港人北上」消費的熱情不斷升溫，從奶茶、面包等零食，到化妝品、服飾、 箱包等時尚好物，甚至更有大量香港消費者專門「北上」購買家電，只為買到品質更優、價格更實惠的高性價比之選。關注到這一需求，此次京東在香港市場加大布局投入，攜手品牌合作夥伴，為香港消費者帶來了豐富的品質好物，更有超值優惠。

對於香港消費者選購家電時普遍關心的售後問題，京東推出「30天包退、180天有壞換新」服務。香港消費者在京東選購自營家電，若發現產品存在質量問題，無論是功能性故障，還是運輸過程中造成的損壞、缺件等，均可以向京東發起退換貨服務申請，商品自簽收後30天内直接退貨，180天内可以換貨。如京東售後人員對產品進行查驗後確實存在質量問題，消費者無需支付修理費、人工費，即可直接退換貨。

京東在香港市場的投入加碼而言，創維香港分公司總經理李祥安表示，創維與京東將以優質產品與定製化服務協力深耕香港市場。

「目前香港消費者購買家電時仍面臨質價比不平衡，售後響應慢等明顯痛點。」李祥安進一步表示，隨著京東在香港加大家電補貼投入，創維品牌全系列商品將在香港地區上架；同時，創維也將為京東香港用戶提供專屬型號產品，以滿足本地消費 者對於不同功能、不同價位的多元化需求。

此外，結合京東物流的高效物流網絡和高標準服務能力，以及創維在香港本地具備的優質安裝與售後服務能力，相信能夠極大提升香港消費者的家電消費體驗。

 

其他報道

大摩上調內地GDP預測至4.5%

融創中國清盤聆訊押後至4月28日

長和曾升逾5% 李澤楷赴京出席論壇 與總理李強大合照

美團跌逾5% 見逾兩周低 大摩維持目標價

滬指平開 人行進行1350億人幣逆回購

恒指高開59點 科指升0.4% 續低於20天線 比亞迪電子、地平線機器人升2%

花旗：蔚來第一季汽車利潤率將下滑 下調目標價

港股ADR升63點 夜期低水33點 比亞迪、舜宇、康師傅等業績

國藥全年少賺22% 派息0.68元

招金折讓約5%配股 籌19億

北水增持盈富 減持工行