京東指，香港消費者對內地優質品牌、高性價比商品表現出強烈的購買意願，品類需求也更加多元，京東依托於多年來積累沉澱的供應鏈基礎設施優勢，將透過持續地布局，為香港消費者帶來更豐富的商品、更實惠的價格、更優質的服務。特別是針對家電類商品，作為公司一直以來的優勢品類，有信心把價格做到全港最低。

此外，為給香港消費者帶來更多驚喜福利，即日起京東 APP 香港站更啟動了瓜分 「總值百萬優惠券」活動，消費者在活動期間下單，購物金額滿188元人民幣（下同）即可參與抽獎，有機會獲得價值10,000元的無門檻優惠券，可以直接用於消費。另外金首次下載京東APP的香港新用戶，京東也將提供價值600元人民幣的新人專屬禮包等福利。

京東指，作為一家港股上市公司，持續深耕香港消費市場。去年9月，京東宣布在香港市場加大投入，初期斥資15億元，用於商品價格、物流補貼及服務優化，長期投入不設上限。

目前，香港消費者在京東選購自營商品，消費滿188元，即可享受免費送貨上門、最快次日達的購物體驗。

近年來「港人北上」消費的熱情不斷升溫，從奶茶、面包等零食，到化妝品、服飾、 箱包等時尚好物，甚至更有大量香港消費者專門「北上」購買家電，只為買到品質更優、價格更實惠的高性價比之選。關注到這一需求，此次京東在香港市場加大布局投入，攜手品牌合作夥伴，為香港消費者帶來了豐富的品質好物，更有超值優惠。

對於香港消費者選購家電時普遍關心的售後問題，京東推出「30天包退、180天有壞換新」服務。香港消費者在京東選購自營家電，若發現產品存在質量問題，無論是功能性故障，還是運輸過程中造成的損壞、缺件等，均可以向京東發起退換貨服務申請，商品自簽收後30天内直接退貨，180天内可以換貨。如京東售後人員對產品進行查驗後確實存在質量問題，消費者無需支付修理費、人工費，即可直接退換貨。

京東在香港市場的投入加碼而言，創維香港分公司總經理李祥安表示，創維與京東將以優質產品與定製化服務協力深耕香港市場。

「目前香港消費者購買家電時仍面臨質價比不平衡，售後響應慢等明顯痛點。」李祥安進一步表示，隨著京東在香港加大家電補貼投入，創維品牌全系列商品將在香港地區上架；同時，創維也將為京東香港用戶提供專屬型號產品，以滿足本地消費 者對於不同功能、不同價位的多元化需求。

此外，結合京東物流的高效物流網絡和高標準服務能力，以及創維在香港本地具備的優質安裝與售後服務能力，相信能夠極大提升香港消費者的家電消費體驗。

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