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港元拆息普遍向下 1個月HIBOR轉跌 港元貶值兩周最弱

港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR終止4連升，跌1.77點子至3.8122%，是3月19日後最低，當日報3.8%。對上一次終止4連升是3月12日，當日拆息報3.83792%。

港元現報7.7738元貶值11點子，曾貶值最多15點子，報7.7742元，是3月7日7.7748元後最弱。亦曾升值最多0點子，報7.7727元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於2024年6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

HIBOR

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌16.92點子至2.8%，是3月19日後最低；1星期HIBOR跌8.98點子至3.18548%，是3月19日後最低；2星期HIBOR跌7.92點子至3.70899%，是3月19日後最低。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌1.29點子至3.91458%，是3月19日後最低；6個月期HIBOR升0.92點子至4.01208%，是3月3日後最高；12個月期HIBOR無升跌報4.07345%，是3月21日後最低。

貨幣基礎

貨幣基礎方面，上日總額增28.34億元，至總數19745.57億元，是3月14日後最高。當中的負債證明書(Certificates of Indebtedness)較上一日增27.4億元，至總數6072.25億元，是3月14日後最高。政府發行的流通紙幣及硬幣較上一日減0.04億元，至總數132.4億元，是2024年11月29日後最低。收市總結餘為445.95億元，與上日相同。未償還外匯基金票據及債券較上一日增0.98億元，至總數13094.97億元，創紀錄新高，其中，持牌銀行所持有數額較上一日增1.43億元，至總數11999.42億元，是3月19日後最高。

美匯美息

美元指數現報104.096升值0.008點或0.01%。

美元1個月期 CME Term SOFR上日報4.32011%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期 CME Term SOFR的利差為-0.4893%，連續4日收窄，利差是2025年3月12日後最窄，當日差距為-0.4826%。

對上一次連續4日收窄，是2025年2月18日，當日利差報-0.3622%。

上海銀行同業拆息(Shibor)

Shibor普遍向下。短線拆息方面，隔夜Shibor跌1點子至1.75%，是3月4日後最低；1星期Shibor跌0.9點子至1.745%，是3月14日後最低；2星期Shibor升1.2點子至2.1%，是3月20日後最高；1個月期Shibor跌0.5點子至1.966%，是3月17日後最低。

中長線拆息方面，6個月期Shibor跌0.7點子至1.961%，是2月28日後最低；6個月期Shibor跌0.7點子至1.961%，是2月28日後最低；1年期Shibor跌1點子至1.963%，是3月3日後最低。

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