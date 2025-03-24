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恒指半日跌27點 科指跌0.2% 北水轉流出 新東方跌3% 蔚來跌4%

美期上升，據報特朗普計劃於4月2日推出的對等關稅措施將更具「針對性」，緩解了全面關稅戰的擔憂。亞股普遍向下，人民幣貶值，見3月10日後最弱，上證、深成下跌，北水亦轉流出，恒指、國指見一周低，科指見兩周低。

恒指今早高開59點，高位升79點，低位跌158點，高低波幅238點。上升股份比例為22.7%，下跌為34.41%，無升跌為42.87%。

恒指半日跌27點或0.12%，報23662點，大市成交金額1274億元；國指跌1點或0.02%，報8740點。恒生科技指數收報5627點，跌0.21%。

藍籌股成交金額572.56億元，佔大市成交44.94%；科指成份股成交金額375.65億元，佔大市成交29.48%；國指成份股成交金額506.48億元，佔大市成交39.75%。

24隻雙櫃台股，總成交0.45億元人民幣，相當於約0.48億港元，佔大市成交的0.04%。

窩輪及牛熊證成交金額減少19.56%，至169.32億元，佔大市成交13.28%。牛熊證成交金額75.75億元，減少23.67%；窩輪成交金額93.57億元，減少15.91%。

藍籌35隻升，45隻下跌，3隻無升跌。紫金礦業（2899）升4.86%，收報18.12元，是升幅最大的藍籌，新東方（9901）跌3.87%，收報38.55元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股10隻升，18隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是海爾智家（6690）收報26.9元，升4.47%；跌幅最大的是蔚來（9866）收報34.2元，跌4.74%。

恒指續低於20天線(23772.12點)。科指續低於20天線(5824.34點)。

北水南下合計淨流出0.11億元，終止單日流入。北水本月累計流入1201.77億元，按月減少21.34%，連續第21個月流入。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）511.1億元，較上日減61.26%，佔香港市場成交額由上日的19.45%增至20.04%。

三大指數表現

恒指曾跌最多0.67%，是3月21日後最大跌幅，當日跌幅為2.65%。低見23531.2點，是3月14日23454.49點後最低。半日收報23662.13點，跌0.12%。連跌3日，累計跌1109.01點，對上一次連跌3日是3月11日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是3月3日。

科指曾跌最多0.77%，是3月21日後最大跌幅，當日跌幅為3.8%。低見5596.2點，是3月5日5565.54點後最低。半日收報5627.46點，跌0.21%。連跌4日，累計跌478.04點，對上一次連跌4日是3月4日。連續第4日陰燭，對上一次連續第4日陰燭是2024年11月1日。

國指曾跌最多0.67%，是3月21日後最大跌幅，當日跌幅為2.73%。低見8683.99點，是3月14日8667.47點後最低。半日收報8740.73點，跌0.02%。連跌4日，累計跌437.07點，對上一次連跌4日是1月9日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是3月3日。

個股表現

微盟（2013）一度瀉17% 去年虧損擴大至17.28億人幣。收報2.04元，跌11.3%。

京東（9618）燒錢攻港 一件包郵 買貴就賠。京東：港島運營中心正式運作 新增逾100名快遞員。收報163.9元，升0.61%。

螞蟻集團據報用國產晶片開發AI 訓練結果與英偉達H800差不多。阿里（9988）收報131.4元，升0.54%。

融創中國（1918）清盤聆訊押後至4月28日。收報1.63元，跌1.21%。

長和（0001）曾升逾5% 李澤楷赴京出席論壇 與總理李強大合照。收報44.75元，升3.47%。

電訊盈科（0008）收報4.59元，跌0.43%。

香港電訊－ＳＳ（6823）收報10.18元，跌0.59%。

美團（3690）跌逾5% 見逾兩周低 大摩維持目標價。收報162.6元，跌2.98%。

花旗：蔚來（9866）第一季汽車利潤率將下滑 下調目標價。收報34.2元，跌4.74%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，比亞迪（1211）收報393.2元，升0.41%。

舜宇（2382）收報84.05元，跌0.65%。

比亞迪電子（0285）收報46.25元，跌2.12%。

康師傅（0322）收報12.74元，跌1.09%。

中國太平（0966）收報12.34元，跌0.32%。

融創服務（1516）收報1.61元，跌1.23%。

遠洋服務（6677）收報0.61元，跌3.17%。

星島（1105）收報0.229元，無升跌。

建滔集團（0148）收報22.55元，升0.89%。

建滔積層板（1888）收報9.16元，跌0.65%。

海螺環保（0587）收報0.62元，無升跌。

海螺（0914）收報22.65元，跌4.03%。

科笛－Ｂ（2487）收報5.93元，升0.51%。

國藥（1099）全年少賺22%，派息0.68元。收報18.74元，跌3.3%。

招金（1818）折讓約5%配股，籌19億。收報14.96元，跌0.53%。

高速傳動（0658）預告去年勁蝕逾65億人幣，涉違法事宜致鉅額減值。收報0.88元，跌1.12%。

中石化（0386）去年純利跌17%，派末期息0.14元。收報4.11元，跌3.29%。

匯控（0005）艾橋智：近年在內地新增投入數十億元人幣。收報88.75元，升0.17%。

美團（3690）旗下Keeta向指定外賣平台帳戶提供每月350元優惠券。收報162.6元，跌2.98%。

中遠海控（1919）去年純利492億人幣升1倍，貨量整體呈溫和增長。收報12.64元，升5.51%。

紫金礦業（2899）去年純利320億人幣升52%。收報18.12元，升4.86%。

中國神華（1088）去年純利624億人幣跌3%，煤炭及售電價格下跌拖累。收報32元，升2.07%。

重慶銀行（1963）去年盈利51億人幣多賺4%，手續費及佣金淨收入升1倍。創52周高，見6.82元，收報6.79元，跌0.15%。

比亞迪（1211）王傳福：騰勢汽車將登陸歐洲市場。收報393.2元，升0.41%。

中煤能源（1898）去年純利跌10%，派息0.258元人幣。收報8.18元，升0.74%。

多想雲（6696）去年虧損1.86億元人幣 不派息。收報4.41元，無升跌。

七牛智能（2567）去年經調整虧損擴至1.27億人幣，收益升8%。收報0.93元，跌3.13%。

路勁（1098）去年虧損擴大至41億，續不派息。收報1.01元，跌9.01%。

交通銀行（3328）去年多賺0.93%，末期息0.197元人幣。交行：今年淨息差壓力仍存，惟較過去兩年佳。收報6.97元，跌0.57%。

希瑪醫療（3309）去年減值累盈轉蝕1.35億元，派息2仙。創上市新低，見1.54元，收報1.56元，跌4.29%。

合富輝煌（0733）委任碧服李波及李富強為非執董。收報0.415元，無升跌。

蔚來（9866）去年第四季毛利率升13%，經營虧損收窄至60.3億人幣。收報34.2元，跌4.74%。

世茂集團（0813）發盈警，料去年虧損擴大至最多439億人幣。收報0.94元，跌3.09%。

小鵬（9868）在港推出X9，聯席總裁：已向香港政府申請遙控泊車許可。收報83.4元，跌0.12%。

名創優品（9896）去年多賺16%，末期息8.17美仙。收報35.75元，跌9.49%。

中遠海運港口（1199）去年盈利跌半成，息14.2仙削7%。收報4.81元，升0.63%。

破頂股表現

破頂股包括，貝克微（2149）創上市新高，見39.5元，收報39.1元，升12.03%；連連數字（2598）創上市新高，見12.1元，收報11.58元，跌3.18%；盛業（6069）創上市新高，見13.78元，收報12.72元，升4.26%；科倫博泰生物－Ｂ（6990）創上市新高，見271.8元，收報259.2元，跌0.31%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1114.8元，收報1114.8元，升0.11%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1091.35元，收報1091元，無升跌；萬達酒店發展（0169）創52周高，見0.49元，收報0.475元，升10.47%；華商能源（0206）創52周高，見0.25元，收報0.249元，無升跌；龍記集團（0255）創52周高，見1.55元，收報1.5元，升18.11%；中國星集團（0326）創52周高，見1.74元，收報1.59元，升28.23%；麗新發展（0488）創52周高，見1.26元，收報0.79元，升25.4%；中國高精密（0591）創52周高，見0.28元，收報0.246元，跌7.17%；中國水務（0855）創52周高，見7.05元，收報6.93元，升11.06%；ＴＣＬ電子（1070）創52周高，見8.68元，收報8.58元，升9.44%；加科思－Ｂ（1167）創52周高，見3.8元，收報3.64元，升7.06%；中科生物（1237）創52周高，見0.435元，收報0.335元，升1.52%。

破頂指數成份股包括，中國財險（2328）創上市新高，見15.12元，收報14.74元，升0.14%。

破底股方面

15隻股份創上市新低，其中十隻包括，華誼騰訊娛樂（0419）低見0.05元，收報0.052元，無升跌；世紀城市國際（0355）低見0.1元，收報0.102元，跌0.97%；弘毅文化集團（0419）低見0.05元，收報0.052元，無升跌；龍輝國際控股（1007）低見0.066元，收報0.071元，無升跌；富臨集團控股（1443）低見0.106元，收報0.106元，跌1.85%；京基金融國際（1468）低見0.204元，收報0.205元，跌3.76%；百果園集團（2411）低見0.9元，收報0.93元，跌1.06%；中天湖南集團（2433）低見0.096元，收報0.102元，跌0.97%；金源氫化（2502）低見0.31元，收報0.32元，跌9.86%；希瑪醫療（3309）低見1.54元，收報1.56元，跌4.29%。

34隻股份創52周低，其中十隻包括，遠東發展（0035）低見0.78元，收報0.79元，無升跌；大快活集團（0052）低見5.65元，收報5.65元，跌0.7%；綠景中國地產（0095）低見0.27元，收報0.275元，升1.85%；銀建國際（0171）低見0.076元，收報0.079元，無升跌；先機企業集團（0176）低見0.014元，收報0.015元，跌6.25%；天元醫療（0557）低見0.365元，收報0.43元，跌5.49%；上實城市開發（0563）低見0.3元，收報0.31元，跌4.62%；梧桐國際（0613）低見0.145元，收報0.151元，升0.67%；恒大汽車（0708）低見0.118元，收報0.119元，跌9.16%；陽光能源（0757）低見0.06元，收報0.068元，跌1.45%。

異動股

上升異動股，包括，盛良物流（8292）創52周高，見0.455元，收報0.42元，升114.29%；中生北控生物科技（8247）收報0.79元，升58%；HSSP INTL（3626）創52周高，見0.79元，收報0.79元，升31.67%；中國星集團（0326）創52周高，見1.74元，收報1.59元，升28.23%；君聖泰醫藥－Ｂ（2511）收報1.84元，升27.78%；麗新發展（0488）創52周高，見1.26元，收報0.79元，升25.4%；正道集團（1188）收報0.015元，升25%；誼礫控股（0076）收報0.315元，升23.53%；嘉藝控股（1025）收報0.51元，升22.89%；聚利寶控股（8527）收報0.209元，升21.51%；宏強控股（8262）收報0.074元，升21.31%。

下跌異動股，包括，奧威控股（1370）收報0.59元，跌35.87%；嘉鼎國際集團（8153）收報0.2元，跌20%；祖龍娛樂（9990）收報1.51元，跌18.82%；新耀萊（0970）收報0.52元，跌17.46%；國瑞健康（2329）收報0.07元，跌15.66%；現代健康科技（0919）收報0.081元，跌15.63%；國際娛樂（1009）收報1.22元，跌15.28%；泰錦控股（8321）收報0.25元，跌15.25%；德斯控股（8437）收報0.18元，跌15.09%；冠均國際控股（1629）收報0.141元，跌14.02%；天寶集團（1979）收報1.75元，跌12.5%。

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