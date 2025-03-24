建滔集團（0148）公布，全年少賺21%，至16.3億元，基本純利跌29%，至16.22億元，派末期息54仙，增50%，及派特別息46仙。期內收入增9%至430.93億元。
公司指，期內，電子行業走出周期底部並迎來新一輪增長機遇，汽車電子及人工智能行業的迅速發展帶動需求顯著上升。產業鏈下游客戶對未來需求的預期改善，促使下游各領域積極備貨，推動覆銅面板部門及印刷線路板部門的營業額及利潤雙雙按年增長。同時，房地產部門的表現平穩，年租金收入超過14億元，為集團帶來穩定的現金流入。
公司指，在扣除集團向碧桂園（2007）的借款及對所持有之富力地產（2777）的債券投資作出信貸虧損撥備共約14.2億元以及對所持有位於華東地區未售住宅物業作出減值虧損撥備（扣除遞延稅項後之淨額）約2.2億元後，基本純利16.22億元。儘管因房地產相關的各項虧損撥備導致純利較去年同期下降29%，但集團的業務根基穩固，覆銅面板部門及印刷線路板部門表現良好，仍然維持健康的資本結構以及財務狀況。
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