內地電商龍頭之一的京東（9618）攻港行動升級，自營全品類「買貴就賠」，家電更一件包郵到港。問到近期京東傳有意來港開設「京東MALL」，京東港澳台業務負責人Ken Yeung指出，以往市場覺得線上、線下是不同領域，但實際是融合愈來愈緊密，「京東MALL」的發展受市場關注，內地發展很快，但非由他負責，故無法提供更多資料，但線上線下的融合是每一個零售商進一步都會做的事。
問到今次攻港是否有加碼投資，Ken Yeung指出，今次是承接去年9月宣布在香港市場加大投入，初期斥資15億元，投入是用於商品價格、物流補貼及服務優化，只要活動若獲得消費者認同，就會加碼，亦無設特別的終止日期。
Ken Yeung又提到，京東內部並無為來港發展設「好大」的目標， 認為「消費者會決定，會用腳投票」，只要將商品、服務、價格等做好，獲消費者認同，自然會有合適份額。
他強調，京東的優勢不止在於能與不同供應商合作，而是京東的平台是直面消費者，很多消費品動輒有幾十萬人以上的消費經歷或體驗，讓京東藉評論中找出消費者真正需求，即時反映給供應商，讓他們能研發新產品。他指，香港消費者購買內地家電對售後有一定素求，因以往若有售後或保修問題，消費者往往需要自行跨境處理，但現時京東推出自營家電「30天包退、180天有壞換新」，如京東售後人員對產品進行查驗後確實存在質量問題，消費者無需支付修理費、人工費，可直接退換貨，通過這些政策提升消費者權益、售後保障。
同時，現時與京東合作的家電供應商愈來愈多，部分家電如抽濕機等，已是英標或香港插頭適用，符合香港標準、認證，公司亦會因應香港住宅的大小與內地有很大分別，在一些產品設計如電視等，會向供應商反映相關需求。至於180天後的保修問題，Ken Yeung表示，目前公司正不停優化售後、維修服務，未來會繼續優化。
京東物流方面，京東物流香港快遞業務負責人馬偉表示，現時對人員需求很大，料年底前仍會在人員方面「增量」，亦已在香港大專院校進行「校招」，已有一些校招生已入職，效果不錯。
他指，未來京東物流亦會在港增設更多快閃店，在店內擺設更多「爆款」產品，及不排除提供更多增值服務，讓本地消費者、商家對京東物流有更佳體驗。
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