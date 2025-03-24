證監會於今年1月23日批准產品發行人，於港發行海外個股槓桿反向產品（L&I），南方東英今就5隻美股包括Berkshire（美：BRK.A；BRK.B）、Coinbase（美：COIN）、MicroStrategy（美：MSTR）、Tesla（美：TSLA）及Nvidia（美：NVDA），分別推出9個個股槓桿及反向產品上市，5隻美股中僅得Berkshire沒有反向產品，其餘4隻美股均有L&I。
港交所（0388）表示，歡迎亞洲首批個股槓桿及反向產品上市，投資者提供海外交易所高流動性股票，每日表現正向和反向兩倍的投資機會，以及作為提高回報潛力和風險管理的多元化工具。
港交所交易所買賣產品（ETP）主管Jean-Francois Mesnard-Sense表示，新產品將有助拓展香港市場的廣度和深度，期待繼續與市場各方持份者緊密合作，為香港迎來更多創新產品。
港交所表示，去年香港ETP市場的市值增長至4630億元的紀錄新高，新上市產品數目同樣創下歷史新高。踏入2025年，該增長勢頭依然強勁，ETP市場今年首兩個月的日均成交額達360億元，較去年同期大升89%。
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