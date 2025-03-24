證監會於今年1月23日批准產品發行人，於港發行海外個股槓桿反向產品（L&I），南方東英今就5隻美股包括Berkshire（美：BRK.A；BRK.B）、Coinbase（美：COIN）、MicroStrategy（美：MSTR）、Tesla（美：TSLA）及Nvidia（美：NVDA），分別推出9個個股槓桿及反向產品上市，5隻美股中僅得Berkshire沒有反向產品，其餘4隻美股均有L&I。