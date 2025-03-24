大市成交大減31%至2331億元，是2月11日後收市新低，當日報2196.11億元，北水交易成交額（包括買入及賣出交易）亦大減27.13%，降至961.44億元，終止連續31日多於1000億億元，是2月6日後最少，當日報881.32億。由於降幅少於大市成交，北水佔香港市場成交額由上日的19.45%增至20.62%。

恒指今早高開59點，高位升277點，低位跌158點，高低波幅436點。上升股份比例為32.14%，下跌為34.79%，無升跌為33.05%。

恒指收市升215點或0.91%，報23905點，大市成交金額2331億元，較上日減少31.26%，是2月11日2196.12億元成交後最少；國指升108點或1.24%，報8850點。恒生科技指數收報5736點，升1.72%。

藍籌股成交金額1116.39億元，佔大市成交47.89%；科指成份股成交金額728.58億元，佔大市成交31.25%；國指成份股成交金額988.5億元，佔大市成交42.4%。

24隻雙櫃台股，總成交0.7億元人民幣，相當於約0.75億港元，佔大市成交的0.03%。

窩輪及牛熊證成交金額減少7.84%，至194億元，佔大市成交8.32%。牛熊證成交金額89.48億元，減少9.82%；窩輪成交金額104.51億元，減少6.08%。

藍籌41隻升，38隻下跌，4隻無升跌。海爾智家（6690）升6.02%，收報27.3元，是升幅最大的藍籌，新東方（9901）跌7.23%，收報37.2元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股21隻升，8隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是海爾智家（6690）收報27.3元，升6.02%；跌幅最大的是蔚來（9866）收報34.7元，跌3.34%。

恒指上試10天線(24027.76點)，曾跌穿20天線(23784.3點)。科指續低於20天線(5829.81點)。

北水南下合計淨流入25.32億元，較上日增加11.7%，淨流入金額是3月19日117.84億元後最多。北水連續第2日流入，累計流入47.99億元。北水本月累計流入1227.2億元，按月減少19.67%，連續第21個月流入。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）961.44億元，較上日減27.13%，佔香港市場成交額由上日的19.45%增至20.62%。

三大指數表現

恒指曾跌最多0.67%，低見23531.2點，是3月14日23454.49點後最低。恒指曾升最多1.17%，是3月18日後最大升幅，當日升幅為2.48%。高見23967.51點，是3月21日24230.72點後最高。今日收市報23905.56點，是3月20日後收市新高，當日報24219.95點。

科指曾跌最多0.77%，低見5596.2點，是3月5日5565.54點後最低。科指曾升最多2.19%，是3月18日後最大升幅，當日升幅為3.96%。高見5762.83點，是3月21日5854.78點後最高。今日收市報5736.83點，是3月20日後收市新高，當日報5836.28點。

國指曾跌最多0.67%，低見8683.99點，是3月14日8667.47點後最低。國指曾升最多1.58%，是3月18日後最大升幅，當日升幅為2.79%。高見8880.27點，是3月21日8965.93點後最高。今日收市報8850.69點，是3月20日後收市新高，當日報8950.18點。

午後消息股表現

利園八期將設行人通道 貫通利園區至銅鑼灣港鐵站。希慎（0014）收報12.4元，升0.16%。

浙江滬杭甬（0576）全年多賺5% 末期息38.5分。收報6.18元，升5.28%。

金茂服務（0816）去年多賺一成 末期息9.6仙收報2.81元，跌8.77%。

建滔積層板（1888）全年多賺46% 派末期息20仙 特別息30仙收報9.56元，升3.69%。

建滔集團（0148）全年少賺21% 末期息54仙 特別息46仙收報22.8元，升2.01%。

今早及隔晚消息股表現

微盟（2013）一度瀉17% 去年虧損擴大至17.28億人幣。收報2.05元，跌10.87%。

京東（9618）燒錢攻港 一件包郵 買貴就賠。京東：港島運營中心正式運作 新增逾100名快遞員。收報166.6元，升2.27%。

螞蟻集團據報用國產晶片開發AI 訓練結果與英偉達H800差不多。阿里（9988）收報132.8元，升1.61%。

融創中國（1918）清盤聆訊押後至4月28日。收報1.63元，跌1.21%。

長和（0001）曾升逾5% 李澤楷赴京出席論壇 與總理李強大合照。收報45.05元，升4.16%。

電訊盈科（0008）收報4.55元，跌1.3%。

香港電訊－ＳＳ（6823）收報10.22元，跌0.2%。

美團（3690）跌逾5% 見逾兩周低 大摩維持目標價。收報165.7元，跌1.13%。

花旗：蔚來（9866）第一季汽車利潤率將下滑 下調目標價。收報34.7元，跌3.34%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，比亞迪（1211）收報403.4元，升3.01%。

舜宇（2382）收報85.55元，升1.12%。

比亞迪電子（0285）收報46.95元，跌0.63%。

康師傅（0322）收報12.84元，跌0.31%。

中國太平（0966）收報12.52元，升1.13%。

融創服務（1516）收報1.59元，跌2.45%。

遠洋服務（6677）收報0.62元，跌1.59%。

星島（1105）收報0.234元，升2.18%。

海螺環保（0587）收報0.63元，升1.61%。

海螺（0914）收報22.6元，跌4.24%。

科笛－Ｂ（2487）收報6元，升1.69%。

國藥（1099）全年少賺22%，派息0.68元。收報18.78元，跌3.1%。

招金（1818）折讓約5%配股，籌19億。收報14.98元，跌0.4%。

高速傳動（0658）預告去年勁蝕逾65億人幣，涉違法事宜致鉅額減值。收報0.88元，跌1.12%。

中石化（0386）去年純利跌17%，派末期息0.14元。收報4.16元，跌2.12%。

匯控（0005）艾橋智：近年在內地新增投入數十億元人幣。收報89.2元，升0.68%。

美團（3690）旗下Keeta向指定外賣平台帳戶提供每月350元優惠券。收報165.7元，跌1.13%。

中遠海控（1919）去年純利492億人幣升1倍，貨量整體呈溫和增長。收報12.58元，升5.01%。

紫金礦業（2899）去年純利320億人幣升52%。收報18.14元，升4.98%。

中國神華（1088）去年純利624億人幣跌3%，煤炭及售電價格下跌拖累。收報32.3元，升3.03%。

重慶銀行（1963）去年盈利51億人幣多賺4%，手續費及佣金淨收入升1倍。創52周高，見6.96元，收報6.92元，升1.76%。

比亞迪（1211）王傳福：騰勢汽車將登陸歐洲市場。收報403.4元，升3.01%。

中煤能源（1898）去年純利跌10%，派息0.258元人幣。收報8.26元，升1.72%。

多想雲（6696）去年虧損1.86億元人幣 不派息。收報4.56元，升3.4%。

七牛智能（2567）去年經調整虧損擴至1.27億人幣，收益升8%。收報0.93元，跌3.13%。

路勁（1098）去年虧損擴大至41億，續不派息。收報0.99元，跌10.81%。

交通銀行（3328）去年多賺0.93%，末期息0.197元人幣。交行：今年淨息差壓力仍存，惟較過去兩年佳。收報7.1元，升1.28%。

希瑪醫療（3309）去年減值累盈轉蝕1.35億元，派息2仙。創上市新低，見1.53元，收報1.57元，跌3.68%。

合富輝煌（0733）委任碧服李波及李富強為非執董。收報0.415元，無升跌。

蔚來（9866）去年第四季毛利率升13%，經營虧損收窄至60.3億人幣。收報34.7元，跌3.34%。

世茂集團（0813）發盈警，料去年虧損擴大至最多439億人幣。收報0.94元，跌3.09%。

小鵬（9868）在港推出X9，聯席總裁：已向香港政府申請遙控泊車許可。收報86.25元，升3.29%。

名創優品（9896）去年多賺16%，末期息8.17美仙。收報35.65元，跌9.75%。

中遠海運港口（1199）去年盈利跌半成，息14.2仙削7%。收報4.84元，升1.26%。

破頂股表現

破頂股包括，眾淼控股（1471）創上市新高，見18.7元，收報18.36元，升3.96%；珩灣科技（1523）創上市新高，見6.13元，收報6.05元，升5.4%；貝克微（2149）創上市新高，見40元，收報40元，升14.61%；連連數字（2598）創上市新高，見12.1元，收報11.5元，跌3.85%；盛業（6069）創上市新高，見13.78元，收報12.88元，升5.57%；科倫博泰生物－Ｂ（6990）創上市新高，見271.8元，收報260.6元，升0.23%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見9142元，收報9141.9元，升0.08%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1114.8元，收報1114.8元，升0.11%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1091.35元，收報1091.15元，升0.01%；Ａ南方人民幣－Ｒ（83168）創上市新高，見166.6元，收報166.6元，升0.03%；首佳科技（0103）創52周高，見0.475元，收報0.47元，升1.08%；萬達酒店發展（0169）創52周高，見0.52元，收報0.495元，升15.12%；華商能源（0206）創52周高，見0.25元，收報0.25元，升0.4%；龍記集團（0255）創52周高，見1.55元，收報1.48元，升16.54%；中國星集團（0326）創52周高，見1.79元，收報1.75元，升41.13%；麗新發展（0488）創52周高，見1.26元，收報0.7元，升11.11%；中國高精密（0591）創52周高，見0.28元，收報0.249元，跌6.04%；浪潮數字企業（0596）創52周高，見6.69元，收報6.66元，升15.83%；SHANGHAI GROWTH（0770）創52周高，見0.48元，收報0.48元，升9.09%；中國水務（0855）創52周高，見7.05元，收報6.85元，升9.78%。

破頂指數成份股包括，中國財險（2328）創上市新高，見15.12元，收報14.8元，升0.54%。

破底股方面

19隻股份創上市新低，其中十隻包括，華誼騰訊娛樂（0419）低見0.044元，收報0.047元，跌9.62%；世紀城市國際（0355）低見0.099元，收報0.103元，無升跌；弘毅文化集團（0419）低見0.044元，收報0.047元，跌9.62%；華音國際控股（0989）低見0.238元，收報0.238元，跌0.83%；龍輝國際控股（1007）低見0.066元，收報0.071元，無升跌；創夢天地（1119）低見1.03元，收報1.04元，跌2.8%；華油能源（1251）低見0.066元，收報0.072元，跌4%；富臨集團控股（1443）低見0.106元，收報0.106元，跌1.85%；京基金融國際（1468）低見0.198元，收報0.209元，跌1.88%；百果園集團（2411）低見0.9元，收報0.93元，跌1.06%。

40隻股份創52周低，其中十隻包括，遠東發展（0035）低見0.78元，收報0.79元，無升跌；大快活集團（0052）低見5.65元，收報5.7元，升0.18%；零在科技金融（0093）低見0.47元，收報0.5元，跌7.41%；綠景中國地產（0095）低見0.27元，收報0.275元，升1.85%；銀建國際（0171）低見0.076元，收報0.079元，無升跌；先機企業集團（0176）低見0.014元，收報0.014元，跌12.5%；爪哇控股（0251）低見1.32元，收報1.34元，跌18.29%；領航醫藥生物科技（0399）低見0.165元，收報0.17元，跌3.95%；天元醫療（0557）低見0.365元，收報0.43元，跌5.49%；上實城市開發（0563）低見0.3元，收報0.31元，跌4.62%。

異動股

上升異動股，包括，盛良物流（8292）創52周高，見0.455元，收報0.395元，升101.53%；中生北控生物科技（8247）收報0.75元，升50%；嘉藝控股（1025）收報0.61元，升46.99%；聲揚集團（8163）收報0.093元，升43.08%；中國星集團（0326）創52周高，見1.79元，收報1.75元，升41.13%；永義國際（1218）收報2.2元，升35.8%；倢冠控股（8606）創52周高，見0.2元，收報0.194元，升29.33%；紫荊國際金融（8340）收報0.33元，升24.53%；中食民安（8283）收報0.445元，升23.61%；中國恒天立信國際（0641）收報0.295元，升22.92%。

下跌異動股，包括，奧威控股（1370）收報0.58元，跌36.96%；長城微光（8286）收報0.085元，跌22.73%；金源氫化（2502）創上市新低，見0.28元，收報0.28元，跌21.13%；世紀金花（0162）收報0.056元，跌20%；現代健康科技（0919）收報0.077元，跌19.79%；嘉鼎國際集團（8153）收報0.202元，跌19.2%；金泰能源控股（2728）收報0.022元，跌18.52%；爪哇控股（0251）見52周低1.32元，收報1.34元，跌18.29%；祖龍娛樂（9990）收報1.52元，跌18.28%；中國恒有源集團（8128）收報0.032元，跌17.95%；CLASSIFIED GP（8232）創52周高，見0.83元，收報0.66元，跌17.5%。

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恒指半日跌27點 科指跌0.2% 北水轉流出 新東方跌3% 蔚來跌4%