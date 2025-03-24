大市全日沽空金額396.96億元，較上日減少25.11%，沽空金額佔大市成交比率由上日的15.63%升至17.02%。
沽空金額最多股份為，南方恒生科技（3033）47.96億元，較上日增加8%，續4日增加，及連續兩日多於40億元，沽空比率由上日的68.1%降至65.26%。上日流通股份減0.53%，至77.47億個，是3月20日後最少，當日達77.88億個。
恒生中國企業（2828）上日流通股份增1.19%，至3.98億個，是2024年5月7日後最多，當日達4.07億個。
盈富基金（2800）上日流通股份減0.54%，至63.64億個，是3月20日後最少，當日達63.99億個。
沽空增幅最多的股份為，ＦＬ二南方日經（7262）增加21010.65%，至15.26萬元；沽空減幅最多的股份為，阿里影業（1060）減少99.64%，至5400元。
沽空增幅最多的股份為，ＦＩ二南方恒指（7500）增加7322.19%，至5499.14萬元；沽空減幅最多的股份為，陽光保險（6963）減少99.97%，至18820元。
藍籌當中，沽空比率最高的是百威（1876）沽空比率54.43%。科指股沽空比率最高的是蔚來（9866）沽空比率55.16%。
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