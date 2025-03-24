虧損減少，主要由於分租商場物業的租金收入增加約2500萬元；使用權資產，物業、廠房及設備及無形資產減值損失減少淨額約2700萬元；其他應收款減值損失減少約3600萬元；及精簡銷售及分銷成本及行政開支分別約2300萬元及800萬元。

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